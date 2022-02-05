Биолог предупредила об опасности повторно заболеть COVID-19 сразу после выздоровления

«Если совсем грубо говорить, то вероятность заболеть «Омикроном» в течение месяца после «Дельты», предположим, составляет 2%. В течение двух месяцев — уже 5%. Но в какую группу процентов попадет конкретный человек — сказать нельзя. То есть заразиться на следующий день после выздоровления теоретически можно, но шанс небольшой», — рассказала Баранова в комментарии Lenta.ru.

Заболевание повториться, если пациент перенес «Омикрон» ВА.1. Его может поразить новый штамм «Омикрона» - ВА.2.

«В Южной Африке ВА.2 также начал подниматься. Там прошла первая волна первого «Омикрона» (ВА.1). Когда он схлынул, все порадовались, думали, что наступило затишье. А сейчас вдруг оказалось, что ВА.2, несмотря на огромное количество свежепереболевших, вполне способен там успешно распространяться», — цитируют биолога «Известия».

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что большое количество мутаций штамма коронавирусной инфекции «омикрон» может быть связано с передачами вируса от человека к мышам и обратно.

