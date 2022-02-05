Биолог предупредила об опасности повторно заболеть COVID-19 сразу после выздоровления

Заболеть коронавирусом сразу после выздоровления возможно теоретически, на практике - шанс небольшой, считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Иммунолог предсказал мощную волну заболеваемости при «омикроне»

«Если совсем грубо говорить, то вероятность заболеть «Омикроном» в течение месяца после «Дельты», предположим, составляет 2%. В течение двух месяцев — уже 5%. Но в какую группу процентов попадет конкретный человек — сказать нельзя. То есть заразиться на следующий день после выздоровления теоретически можно, но шанс небольшой», — рассказала Баранова в комментарии Lenta.ru.

Заболевание повториться, если пациент перенес «Омикрон» ВА.1. Его может поразить новый штамм «Омикрона» - ВА.2.

«В Южной Африке ВА.2 также начал подниматься. Там прошла первая волна первого «Омикрона» (ВА.1). Когда он схлынул, все порадовались, думали, что наступило затишье. А сейчас вдруг оказалось, что ВА.2, несмотря на огромное количество свежепереболевших, вполне способен там успешно распространяться», — цитируют биолога «Известия».

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что большое количество мутаций штамма коронавирусной инфекции «омикрон» может быть связано с передачами вируса от человека к мышам и обратно.

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ФОТО: РИА Новости
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