Недоплаченные пенсии в России хотят индексировать
В России предложили индексировать пенсии, которые граждане не получили вовремя по решению суда. Законопроект внесли в Госдуму. Изменения позволят компенсировать обесценивание денег из-за инфляции, если Соцфонд задержал выплаты, рассказывает «ФедералПресс».
Речь о случаях, когда пенсионер через суд добился назначения или перерасчета выплаты, но получил ее с задержкой. Если решение исполняется спустя месяцы, сумма обесценивается. Эту потерю и предлагается компенсировать.
Правила распространятся на страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца, а также на фиксированную выплату. Автоматического повышения для всех не будет. Речь идет только о тех, чье право подтвердил суд.
Индексацию будет проводить он же с учетом роста потребительских цен. Отсчет начнется с первого дня после окончания месяца, следующего за месяцем вступления решения в силу. У Соцфонда должны быть все сведения для расчета.
Причем индексация не увеличивает саму ежемесячную пенсию, а корректирует сумму задолженности.
Ранее россиянам объяснили, как вернуть недоплаченные за прошлые годы выплаты.
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