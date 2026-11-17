Речь о случаях, когда пенсионер через суд добился назначения или перерасчета выплаты, но получил ее с задержкой. Если решение исполняется спустя месяцы, сумма обесценивается. Эту потерю и предлагается компенсировать.



Правила распространятся на страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца, а также на фиксированную выплату. Автоматического повышения для всех не будет. Речь идет только о тех, чье право подтвердил суд.



Индексацию будет проводить он же с учетом роста потребительских цен. Отсчет начнется с первого дня после окончания месяца, следующего за месяцем вступления решения в силу. У Соцфонда должны быть все сведения для расчета.



Причем индексация не увеличивает саму ежемесячную пенсию, а корректирует сумму задолженности.



Ранее россиянам объяснили, как вернуть недоплаченные за прошлые годы выплаты.

