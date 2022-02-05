Вирусолог: Пик заболеваемости COVID-19 в России наступит в середине февраля

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит предположительно в середине февраля. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Эпидемиолог рассказала об особенностях постковидного синдрома у «омикрона»

«В ближайшие 2-3 недели, вполне вероятно, "омикрон" станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — рассказала Пшеничная.

Эпидемиолог указала, что показатели суточной заболеваемости на пике могут быть очень высокими. При этом можно предположить, что после резкого подъема наступит резкий спад заболеваемости, как в других странах.

Пшеничная напомнила, что для защиты от COVID-19 необходима в первую очередь это вакцинация и ревакцинация, а также соблюдение профилактических мер.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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