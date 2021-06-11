Колоссальное расслоение. Названы регионы с наибольшим неравенством доходов

Аналитики назвали регионы с самым большим неравенством доходов. При составлении рейтинга специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza использовали так называемый квинтильный коэффициент. Они разбили все население на пять равных по численности групп и посчитали средние доходы самой обеспеченной из них и самой малообеспеченной. Итак, в минувшем году в среднем доходы составляли почти 36 тыс. руб. в месяц. 20% граждан с наиболее высокими доходами получали около 82,5 тыс. руб., пятая часть наименее обеспеченных — меньше 10 тысяч в месяц.

Антирейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Как пишут «Известия», там самые обеспеченные получали в 10,2 раза больше бедных (215,9 тыс. руб. против 21,2 тыс.). На втором месте оказался Ненецкий автономный округ, на третьем - Москва, где разница отличается почти в 9 раз. Наименьшее неравенство между доходами обеспеченных и бедных россиян зафиксировали в Карачаево-Черкесии (5,3 раза; 37,1 тыс. против 7 тыс. руб.), Костромской области (5,4 раза) и Еврейской автономной области (5,4 раза).

Особенно видно расслоение межу самыми богатыми и самыми бедными на примере состояния российских олигархов. Так по данным международной консалтинговой компании Boston Consulting Group, около 500 олигархов владеют 40% всех активов, принадлежащих россиянам. Как утверждает издание Forbes, в период пандемии коронавируса российские олигархи увеличили свое состояние на 207 миллиардов долларов. Теперь их общие активы составляют рекордные 663 миллиарда долларов.

Депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что это самая настоящая дикость.

«Я просто колоссально огорчен ситуацией. Продолжается разделение богатых и нищих. Это не волнует ни президента, ни правительство, а олигархат доволен этим. Я вижу, что количество нищих увеличивается и это просто бросается уже в глаза. Я бы хотел, чтобы президент Путин встал у одного из баков с просроченными продуктами с этими нищими и спросил гражданина Российской Федерации: ты как живешь? Я бы эту картину сам пришел, заснял и послушал, что скажут граждане великой державы президенту этой державы», - рассказал Рашкин.

Бороться с олигархами законодательная власть хочет введением повышенного налога для богатых - до 35%.

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН пояснил, что полученные средства будут направлены на материальную поддержку самых нуждающихся.

«При налоге в 35% (жест доброй воли, потому что во Франции, например, налог приближается к 50%), приносит дополнительные 1,5 триллиона рублей, и мы перекрываем этими доходами льготы для двух других групп», - рассказал Катасонов.