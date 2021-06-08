Зюганов обрушился с критикой на ПМЭФ и олигархов
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала «Дума ТВ» раскритиковал бизнес и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) за высокие цены.
«Это не бизнес, когда чашка зеленого чая на завтраке у [главы Сбербанка Германа] Грефа 3 тысячи рублей стоит! Президент 10 тысяч дал семье, чтобы она ребенка к школе подготовила! Этих десяти не хватит на три чашки чая, которые подавал Греф на своем завтраке», — возмутился Зюганов.
Глава КПРФ также поделился мнением, что на ПМЭФ «наглость проявилась». Зюганов прокомментировал слова олигархов Владимира Лисина и Алексея Мордашова, не согласившихся с призвавшим бизнес «не жадничать премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Лидер коммунистов заявил, что предприниматели «не хотят заплатить нормальные налоги».
Ранее Зюганов написал в соцсетях, что население России нищенствует и «вымирает ударными темпами», сообщает Ura.ru. По мнению политика, властям страны необходимо выйти на темпы роста экономики в 3-4%, отмечает «Свободная пресса».
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