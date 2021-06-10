«У них родина там, где деньги!» Рашкин призвал Путина разобраться с олигархами

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) представила ежегодный доклад о мировом благосостоянии, частью которого традиционно стали данные по России. Они, в частности, показали, что менее 0,0001% взрослого населения в России — около 500 «сверхбогатых» граждан — владеют 40% всех финансовых активов россиян, или суммой $640 млрд. Депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал, наконец, избавиться от лихих 90-х.

«Эта ситуация – это самая настоящая дикость. Лихие 90-е заложили культуру "разворуй, убей, захвати, разбогатей", эта традиция и продолжает развиваться. Я просто колоссально огорчен ситуацией. Продолжается разделение богатых и нищих. Это не волнует ни президента, ни правительство, а олигархат доволен этим. Они их стимулируют, подогревают и оберегают. Налоговые освобождения по прошлому году были предоставлены только "списочникам" Forbes. Я вижу, что количество нищих увеличивается и это просто бросается уже в глаза. Я бы хотел, чтобы президент Путин встал у одного из баков с просроченными продуктами с этими нищими и спросил гражданина Российской Федерации: ты как живешь? Я бы эту картину сам пришел, заснял и послушал, что скажут граждане великой державы президенту этой державы», - рассказал Рашкин.