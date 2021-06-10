«У них родина там, где деньги!» Рашкин призвал Путина разобраться с олигархами
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал НСН, как преодолеть пропасть между богатыми и бедными в России.
Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) представила ежегодный доклад о мировом благосостоянии, частью которого традиционно стали данные по России. Они, в частности, показали, что менее 0,0001% взрослого населения в России — около 500 «сверхбогатых» граждан — владеют 40% всех финансовых активов россиян, или суммой $640 млрд. Депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал, наконец, избавиться от лихих 90-х.
«Эта ситуация – это самая настоящая дикость. Лихие 90-е заложили культуру "разворуй, убей, захвати, разбогатей", эта традиция и продолжает развиваться. Я просто колоссально огорчен ситуацией. Продолжается разделение богатых и нищих. Это не волнует ни президента, ни правительство, а олигархат доволен этим. Они их стимулируют, подогревают и оберегают. Налоговые освобождения по прошлому году были предоставлены только "списочникам" Forbes. Я вижу, что количество нищих увеличивается и это просто бросается уже в глаза. Я бы хотел, чтобы президент Путин встал у одного из баков с просроченными продуктами с этими нищими и спросил гражданина Российской Федерации: ты как живешь? Я бы эту картину сам пришел, заснял и послушал, что скажут граждане великой державы президенту этой державы», - рассказал Рашкин.
По его словам, ранее в стране уже существовала практика удержания и перераспределения доходов, которая отлично сработала во времена дефолта.
«В 1998 году была конкретная практика. На государственном уровне запрещался вывоз капитала через офшоры, через счета, через собственность, бизнес за границей. Был ограничен вывоз капитала, особенно в отраслях, связанных с природными ресурсами. В течение 4 месяцев изменили коренным образом ситуацию с инвестициями и вложениями в Россию этих денег. Также была прекращена спекуляция на валютном рынке. И это элементарно делается, если есть политическая воля президента. Для реанимирования экономики в то время были определены 32 отрасли, куда в срочном порядке направлялись деньги, которые раньше уходили за границу. Все 32 отрасли заработали, через полгода дефолтная ситуация в России ушла в историю», - отметил собеседник НСН.
Рашкин подчеркнул, что сегодняшним властям не хватает политической воли для решения проблемы, хотя все инструменты для этого есть.
«Мы, как законодатели, все эти предложения и сейчас вносим. Но правит балом либеральное правительство, которое одобряет президент. Мы богатая страна, у нас более 60% всех мировых запасов металла, угля, древесины, газа, нефти. И все эти богатства растаскиваются по карманам только 100 граждан с двойным и тройным гражданством. У них там родина, где деньги. Эту ситуацию можно исправить за недели, месяцы, но нет политической воли», - добавил он.
Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов на пресс-конференции в НСН рассказал детали нового законопроекта о повышении НДФЛ для богатых до 35%.
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