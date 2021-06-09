«Не в пользу бедных». Почему безусловные 10 тысяч рублей не помогут россиянам

Депутат Олег Шейн внес в Госдуму законопроект о введении в стране безусловного базового дохода - 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Позже парламентарий намерен обратиться в правительство с инициативой о распространении таких выплат на всех россиян без исключения. Проект закона уже проходит серьезные публичные обсуждения. В том случае, если закон примут, то на его исполнение каждый год потребуется выделять 18 триллионов рублей.

Экономист Михаил Делягин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не поверил, что такой законопроект действительно был предложен.