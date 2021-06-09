«Не в пользу бедных». Почему безусловные 10 тысяч рублей не помогут россиянам
Михаил Делягин заявил, что 10 тысяч рублей бедным людям не помогут, а богатым - не нужны.
Депутат Олег Шейн внес в Госдуму законопроект о введении в стране безусловного базового дохода - 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Позже парламентарий намерен обратиться в правительство с инициативой о распространении таких выплат на всех россиян без исключения. Проект закона уже проходит серьезные публичные обсуждения. В том случае, если закон примут, то на его исполнение каждый год потребуется выделять 18 триллионов рублей.
Экономист Михаил Делягин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не поверил, что такой законопроект действительно был предложен.
«Депутату кто-нибудь рассказал, какой у нас федеральный бюджет вообще за год? То ли его кто-то подставил, то ли кто-то фейки распространяет. Людям нужно гарантировать прожиточный минимум, а не разбрасывать с потолка взявшиеся суммы», - отметил он.
По его словам, сегодня официальный прожиточный минимум примерно в два раза меньше реального, а, значит, выплаты проблему нищеты не решат.
«Зачем выплачивать 10 тысяч рублей людям, которые зарабатывают сами? А людям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, до реального минимума в большинстве случаев 10 тысяч не хватит, потому что официальный в два раза ниже реального. Если человек имеет доход меньше официального прожиточного минимума – меньше 12 с небольшим тысяч рублей, и ему добавить 10 тысяч, то все равно не дотянет он до реального прожиточного минимума. Непонятно, что это, к чему это, зачем это», - объяснил экономист.
Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил «Радиоточке НСН», что России не угнаться за ведущими странами в плане восстановления экономики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- В МИД России не исключили ухудшения отношений с США
- СМИ: В Санкт-Петербурге задержали блогера Дмитрия Ларина
- СМИ: В центре Ростова-на-Дону произошла стрельба
- Сбой произошел в работе «Яндекса»
- Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым в «нормандском формате»
- Российского арбитра Лапочкина на 10 лет отстранили от футбольной деятельности
- В Госдуму внесли проект о прибавках к пенсиям многодетных
- Рябков: Времена перезагрузок в отношениях России и США прошли
- Заммэра Ракова прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом в Москве
- Байден отменил ограничения в отношении TikTok и WeChat
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru