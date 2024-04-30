Раненый экс-адвокат: Пашаев в зоне СВО воюет и производит дроны

По словам собеседницы агентства, она общалась с супругом ночью. Пашаев сообщил, что он эвакуирован и находится в безопасности.

«Очень долго шла эвакуация, потому что не могли, все было под обстрелами… Слава Богу, что жизненно важные органы у него не задеты», — подчеркнула жена экс-адвоката.

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев больше года принимает участие в боевых действиях, поставляет и собирает беспилотники и часто выходит с военными в поле. Группа, в которой находился Пашаев, попала под обстрел в районе Угледара. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на друга и помощника Пашаева.



«Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — заявил источник Starhit.

По словам собеседника издания, пострадавшие несколько часов ожидают помощи. На месте инцидента с группой находится врач, который помогает раненым.