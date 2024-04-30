Раненый экс-адвокат: Пашаев в зоне СВО воюет и производит дроны
Бывший адвокат Эльман Пашаев ранен в зоне СВО. Сообщается, что он защитил боевого товарища. Также вместе с бизнесменом Алексеем Блиновским занялся производством беспилотников.
Бывший адвокат Эльман Пашаев получил ранение в ногу и контузию в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила жена пострадавшего Алена в беседе с РИА Новости.
По словам собеседницы агентства, она общалась с супругом ночью. Пашаев сообщил, что он эвакуирован и находится в безопасности.
«Очень долго шла эвакуация, потому что не могли, все было под обстрелами… Слава Богу, что жизненно важные органы у него не задеты», — подчеркнула жена экс-адвоката.
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев больше года принимает участие в боевых действиях, поставляет и собирает беспилотники и часто выходит с военными в поле. Группа, в которой находился Пашаев, попала под обстрел в районе Угледара. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на друга и помощника Пашаева.
«Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — заявил источник Starhit.
По словам собеседника издания, пострадавшие несколько часов ожидают помощи. На месте инцидента с группой находится врач, который помогает раненым.
Telegram-канал «Пашаев ТВ» также сообщил, что Пашаева ранили под Угледаром, ему пришлось ждать эвакуации более пяти часов.
«Как стало известно редакции Пашаев ТВ, на Никольском направлении, под Угледаром, на самом опасном участке, от дрона «Камикадзе» был ранен Пашаев Эльман... Более 5 часов он ждет возможности эвакуации, пока из-за обстрелов противника», – говорится в сообщении.
Также уточняется, что при нападении дрона «Камикадзе» Эльман Пашаев «защитил своего товарища, в результате он сам попал под обстрел при попытке уничтожить дрон».
«Сейчас Пашаев Эльман госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь, угрозы жизни Э. Пашаева нет, однако ранение тяжелое», - сообщает Telegram-канал «Пашаев ТВ» в 11:06 30 апреля.
О том, что Пашаев отправился в зону СВО, стало известно 17 мая 2023 года. Об этом он сообщил сетевому изданию RTVI, рассказав, что занимается доставкой гуманитарных грузов на Донбасс.
При этом в ряде Telegram-каналов появились фотографии Пашаева, на которых он запечатлен в военной форме. В связи с этим появились предположения, что он отправился в зону СВО.
Тогда Пашаев пояснил, что гуманитарный груз ему приходится доставлять ви на передний край. В этих обстоятельствах иногда приходится жить с солдатами в блиндаже.
По данным «Пашаев ТВ», бывший адвокат не только сражается с бойцами 95-го стрелкового полка, а также оказывает помощь в производстве БПЛА, которое Пашаев организовал совместно с Алексеем Блиновским, супругом блогера Елены Блиновской. Бизнесмен отправился в зону проведения спецоперации, чтобы избежать потери своего последнего бизнеса. Сейчас три фирмы из 12 уже находятся на стадии ликвидации, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
«И получилось дешевле многих аналогов, а по качеству и техническим характеристикам гораздо лучше», – передает «Пашаев ТВ».
Эльман Пашаев известен тем, что защищал в суде актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. В результате артиста осудили. В сентябре 2022 года Федеральная палата адвокатов заявила об аннулировании статуса адвоката Эльмана Пашаева. Он сумел добиться его восстановления, но Федеральная палата адвокатов России отменила это решение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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