СМИ: Экс-адвокат Ефремова оказался при смерти после ранения на СВО
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев был тяжело ранен в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на друга и помощника Пашаева.
По данным издания, экс-адвокат больше года принимает участие в боевых действиях, поставляет и собирает беспилотники и часто выходит с военными в поле. Группа, в которой находился Пашаев, попала под обстрел в районе Угледара.
«Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — заявил источник Starhit.
По словам собеседника издания, пострадавшие несколько часов ожидают помощи. На месте инцидента с группой находится врач, который помогает раненым.
В сентябре 2022 года Федеральная палата адвокатов заявила об аннулировании статуса адвоката Эльмана Пашаева, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru