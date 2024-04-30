СМИ: Экс-адвокат Ефремова оказался при смерти после ранения на СВО

По данным издания, экс-адвокат больше года принимает участие в боевых действиях, поставляет и собирает беспилотники и часто выходит с военными в поле. Группа, в которой находился Пашаев, попала под обстрел в районе Угледара.

«Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — заявил источник Starhit.

По словам собеседника издания, пострадавшие несколько часов ожидают помощи. На месте инцидента с группой находится врач, который помогает раненым.

В сентябре 2022 года Федеральная палата адвокатов заявила об аннулировании статуса адвоката Эльмана Пашаева, напоминает RT.

