Работникам аэропортов предрекли увольнения на фоне развития технологий биометрии
Посадка в самолет по биометрии ускорит прохождение пассажирами предполетных формальностей, сказал НСН Олег Пантелеев.
Сегодня биометрическую идентификацию в аэропорту можно использовать как сквозной механизм, чтобы пассажиру вообще не приходилось ни на регистрации, ни на посадке доставать какие-либо документы, сказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Московский аэропорт Шереметьево первым в стране запустит систему посадки в самолет без паспорта — по биометрии. Об этом говорится в Telegram-канале авиагавани. Эксперимент будет действовать на рейсах из Москвы в Санкт-Петербург и стартует 1 июня 2026 года. Пантелеев отметил, что такие технологии ускорят прохождение пассажирами всех предполетных формальностей.
«Теоретически такая технология может ускорить прохождение предполетных формальностей. Для биометрии можно даже сформировать отдельную линию прохождения этих формальностей. Как показывает практика использования биометрической идентификации в московском метрополитене, этот процесс может быть чуть-чуть медленнее, чем прикладывание карты оплаты пассажиром. Однако, на мой взгляд, распознавания лица человека происходит быстрее, чем сверка всех параметров сотрудником, который должен прочитать данные на одном документе, потом на другом, далее надо свериться с внешностью пассажира... С этой точки зрения небольшое ускорение все-таки будет. Но учитывая, что в крупных воздушных гаванях пассажиропоток очень большой, даже сокращение времени той или иной процедуры на несколько секунд может дать немалый прирост пропускной способности при сохранении тех же площадей», — сказал собеседник НСН.
По его словам, уже сегодня можно сделать так, чтобы пассажиры вообще не контактировали с работниками аэропорта.
«Биометрическую идентификацию можно использовать как сквозной механизм, чтобы пассажиру вообще не приходилось ни на регистрации, ни на гейте доставать посадочный талон, паспорт и так далее. Зарегистрироваться на рейс сегодня можно с помощью мобильного приложения авиакомпании или сайта авиакомпании, в конце концов, с помощью киосков, которые также в ряде случаев принимают багаж. В теории можно уже сейчас воссоздать путь пассажиров таким образом, чтобы ему вообще не приходилось коммуницировать с сотрудниками аэропорта», — отметил Пантелеев.
Он также предрек увольнения сотрудников аэропортов на фоне замещения труда передовыми технологиями.
«Замещение труда передовыми технологиями — это тенденция, которая наблюдается на протяжении столетий. Действительно, с учетом того, что в структуре затрат аэропорта фонд оплаты труда может достигать 50% от общего объема издержек оператора аэропорта, сокращение количества людей, занятых для различных рутинных операций, может позитивно повлиять на экономику аэропорта», — добавил Пантелеев.
Ранее исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко заявил НСН, что использование роботов-помощников в аэропортах небезопасно на фоне недавних взломов информационных систем в авиагаванях.
