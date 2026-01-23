Московский аэропорт Шереметьево первым в стране запустит систему посадки в самолет без паспорта — по биометрии. Об этом говорится в Telegram-канале авиагавани. Эксперимент будет действовать на рейсах из Москвы в Санкт-Петербург и стартует 1 июня 2026 года. Пантелеев отметил, что такие технологии ускорят прохождение пассажирами всех предполетных формальностей.

«Теоретически такая технология может ускорить прохождение предполетных формальностей. Для биометрии можно даже сформировать отдельную линию прохождения этих формальностей. Как показывает практика использования биометрической идентификации в московском метрополитене, этот процесс может быть чуть-чуть медленнее, чем прикладывание карты оплаты пассажиром. Однако, на мой взгляд, распознавания лица человека происходит быстрее, чем сверка всех параметров сотрудником, который должен прочитать данные на одном документе, потом на другом, далее надо свериться с внешностью пассажира... С этой точки зрения небольшое ускорение все-таки будет. Но учитывая, что в крупных воздушных гаванях пассажиропоток очень большой, даже сокращение времени той или иной процедуры на несколько секунд может дать немалый прирост пропускной способности при сохранении тех же площадей», — сказал собеседник НСН.