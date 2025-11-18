Роботам доверят осмотр самолетов в российских аэропортах
Юрий Захарченко заявил НСН, что роботы будут помогать осматривать воздушные судна до вылета и после прилета на предмет повреждений.
Мобильные роботы могут осматривать воздушные судна до вылета на предмет повреждений, это удешевит процесс, но потребуется дополнительный контроль, заявил НСН исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Беспилотную наземную технику могут начать тестировать в Пулково, сообщает Минтранс РФ. Петербургский аэропорт должен стать пилотным полигоном. Затем успешный опыт тиражируют на другие аэропорты. «Умная техника» позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы, отметили в ведомстве. Захарченко рассказал, о чем идет речь.
«Речь идет именно о наземной технике, это касается мобильных роботов, которые будут помогать осматривать воздушные судна до вылета, после прилета на предмет повреждений. Обычно пилот осматривает повреждения, но это давно относится к военным самолетам, а не гражданским. Появится дополнительная возможность контролировать состояние самолета. Это будет более дешевый процесс. Другой вопрос, что управление беспилотниками потребует сил и контроля. Без людей не обойтись, так как нужно контролировать передвижения такой техники, чтобы она не выехала куда-то, не столкнулась. Не дай Бог, они выйдут на полосу с автобусами или самолетами», - отметил он.
По его словам, одному аэропорту требуются десятки таких машин, но пока о массовой эксплуатации речи не идет.
«Оптоволокно – это самый надежный способ взаимодействовать с беспилотниками без помех. В аэропорту каналы связи и передачи данных жестко регламентированы. Для гарантий контроля технику надо оснащать бортовыми средствами автономной навигации. Чтобы робот знал, что делать в случае потери связи, например, остановился на месте или вернулся в точку, где был сигнал. Речь может идти о десятках таких беспилотников в одном аэропорту. Такие разработки ведутся в ряде институтов, есть опытные образцы высокой степени готовности к эксплуатации. Но массовой эксплуатации пока не будет», - заключил собеседник НСН.
В России необходимо развивать робототехнику, так как уже есть большие наработки в этой сфере, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума одобрила снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС
- «Молодежь напросилась!»: Как появился клубный кавер Валерии с Травмой и Lida
- Песков: Санкции США за сотрудничество с РФ не повлияют на ШОС
- Роботам доверят осмотр самолетов в российских аэропортах
- Масштабный сбой произошел в работе Cloudflare
- Политологу Маркову грозит первый иноагентский штраф
- Врач предупредил, что «рилсы» и «тиктоки» перед сном приводят к отупению
- Туск: Железную дорогу в Польше взорвали сотрудничавшие с РФ украинцы
- Россиянам объяснили, как защитить свои квартиры на «диком» зарубежном рынке
- РЖД намерены протестировать посадку пассажиров по биометрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru