«Речь идет именно о наземной технике, это касается мобильных роботов, которые будут помогать осматривать воздушные судна до вылета, после прилета на предмет повреждений. Обычно пилот осматривает повреждения, но это давно относится к военным самолетам, а не гражданским. Появится дополнительная возможность контролировать состояние самолета. Это будет более дешевый процесс. Другой вопрос, что управление беспилотниками потребует сил и контроля. Без людей не обойтись, так как нужно контролировать передвижения такой техники, чтобы она не выехала куда-то, не столкнулась. Не дай Бог, они выйдут на полосу с автобусами или самолетами», - отметил он.

По его словам, одному аэропорту требуются десятки таких машин, но пока о массовой эксплуатации речи не идет.

«Оптоволокно – это самый надежный способ взаимодействовать с беспилотниками без помех. В аэропорту каналы связи и передачи данных жестко регламентированы. Для гарантий контроля технику надо оснащать бортовыми средствами автономной навигации. Чтобы робот знал, что делать в случае потери связи, например, остановился на месте или вернулся в точку, где был сигнал. Речь может идти о десятках таких беспилотников в одном аэропорту. Такие разработки ведутся в ряде институтов, есть опытные образцы высокой степени готовности к эксплуатации. Но массовой эксплуатации пока не будет», - заключил собеседник НСН.

В России необходимо развивать робототехнику, так как уже есть большие наработки в этой сфере, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

