Над регионами России сбили 185 украинских беспилотников
Российские военные нейтрализовали более 180 беспилотников ВСУ за прошедшую ночь. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечает ведомство.
Дроны ВСУ ликвидировали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях. Также беспилотники сбили над Краснодарским краем, Крымом, водами Азовского и Черного морей.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом уничтожили более сорока БПЛА, пишет 360.ru.
