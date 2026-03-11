Над регионами России сбили 185 украинских беспилотников

Российские военные нейтрализовали более 180 беспилотников ВСУ за прошедшую ночь. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечает ведомство.

Дроны ВСУ ликвидировали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях. Также беспилотники сбили над Краснодарским краем, Крымом, водами Азовского и Черного морей.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом уничтожили более сорока БПЛА, пишет 360.ru.

