«Яндекс» выплатил «белым хакерам» 62 млн рублей в 2025 году

Компания «Яндекс» в прошлом году выплатила 62 млн рублей независимым исследователям по программе по поиску уязвимостей в своих сервисах и инфраструктуре. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Яндекс» подвел ежегодные итоги посвященной поиску уязвимостей программы «Охота за ошибками».

«В 2025 году компания выплатила независимым исследователям 62 млн рублей - на 20% больше, чем годом ранее», - указали в пресс-службе.

Всего в программе принял участие 701 исследователь, приславший 1,3 тысячи соответствующих правилам полезных отчетов - на 30% больше, чем за год до этого.

Между тем «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета по итогам минувшего года.


