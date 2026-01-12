Минпромторг: Россия на финальном этапе сертификационных испытаний новых самолетов

Россия уже находится на завершающем этапе сертификационных испытаний новых самолетов МС-21 и SJ-100. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС.

«По гражданскому авиастроению сейчас мы находимся на финальном этапе сертификационных испытаний новой линейки... МС-21, SJ-100, ближе всего к финалу испытаний Ил-114-300», - поделился министр.

Сертификация и поставки воздушных судов запланированы на 2026 год.

Ранее самолет МС-21 с новыми системами и двигателями ПД-14 совершил первый испытательный полет, пишет 360.ru.

