Минпромторг: Россия на финальном этапе сертификационных испытаний новых самолетов
12 января 202608:00
Россия уже находится на завершающем этапе сертификационных испытаний новых самолетов МС-21 и SJ-100. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС.
«По гражданскому авиастроению сейчас мы находимся на финальном этапе сертификационных испытаний новой линейки... МС-21, SJ-100, ближе всего к финалу испытаний Ил-114-300», - поделился министр.
Сертификация и поставки воздушных судов запланированы на 2026 год.
Ранее самолет МС-21 с новыми системами и двигателями ПД-14 совершил первый испытательный полет, пишет 360.ru.
