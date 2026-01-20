Детские проблемы и конкуренция: Что угрожает успеху «Суперджета» в Индии
Юрий Захарченко напомнил НСН, что у SJ-100 на внутреннем рынке были проблемы из-за невыполненных обещаний ОАК о запчастях и сервисе.
У российского «Суперджета» хорошие перспективы на индийском рынке, так как им нужны самолеты такой вместимости, другое дело, что некоторые проблемы SJ-100 и сильная конкуренция могут помешать хорошим продажам. Об этом НСН рассказал исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Российский полностью импортозамещенный SJ-100 вылетит на международную выставку гражданской авиации Wings India 2026 в ближайшее время, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков. Захарченко раскрыл, какой потенциал у самолета на индийском рынке.
«Рынок Индии для нас, наверное, самый перспективный. Cпрос на такие самолеты будет достаточно большой. То есть страна по размерам и по объему перевозок одна из лучших доступных для нас. Но рынок Индии открыт всем странам, и у «Суперджета» там будут сильные конкуренты, созданные на более высоком международном уровне и, соответственно, более экономичные и комфортные. Но конкурировать «Суперджет» там отчасти сможет. Другой вопрос, что проблемы этого самолета даже у нас в стране были связаны не с конкуренцией. Его проблемы были в том, что обещания "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) и Погасяна (экс-вице-президент ОАК) об отсутствии проблем с запчастями, создании больших оперативных складов этих запчастей, доступного 24/7 сервиса, выполнены не были. Плюс детские болезни «Суперджета», - отметил он.
В связи с этим Абраменков указал, что индусы не будут покупать российский продукт в слепую.
«Также сейчас импортозамещенная версия только проходит летное испытание. И индусы не будут слепо смотреть на нас, как когда они в свое время помогали спасти нашу авиационную промышленность заказами на авиационную технику военного назначения. Так что не решив базовые проблемы эксплуатации этого самолета, говорить о перспективных рынках для него, конечно, преждевременно», - подытожил он.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил НСН, что основной этап испытаний импортозамещенного среднемагистрального самолета МС-21 планируется завершить в первой половине 2026 года, после чего можно рассчитывать на сертификацию и первые поставки машины авиакомпаниям.
