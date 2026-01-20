«Рынок Индии для нас, наверное, самый перспективный. Cпрос на такие самолеты будет достаточно большой. То есть страна по размерам и по объему перевозок одна из лучших доступных для нас. Но рынок Индии открыт всем странам, и у «Суперджета» там будут сильные конкуренты, созданные на более высоком международном уровне и, соответственно, более экономичные и комфортные. Но конкурировать «Суперджет» там отчасти сможет. Другой вопрос, что проблемы этого самолета даже у нас в стране были связаны не с конкуренцией. Его проблемы были в том, что обещания "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) и Погасяна (экс-вице-президент ОАК) об отсутствии проблем с запчастями, создании больших оперативных складов этих запчастей, доступного 24/7 сервиса, выполнены не были. Плюс детские болезни «Суперджета», - отметил он.

В связи с этим Абраменков указал, что индусы не будут покупать российский продукт в слепую.

«Также сейчас импортозамещенная версия только проходит летное испытание. И индусы не будут слепо смотреть на нас, как когда они в свое время помогали спасти нашу авиационную промышленность заказами на авиационную технику военного назначения. Так что не решив базовые проблемы эксплуатации этого самолета, говорить о перспективных рынках для него, конечно, преждевременно», - подытожил он.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил НСН, что основной этап испытаний импортозамещенного среднемагистрального самолета МС-21 планируется завершить в первой половине 2026 года, после чего можно рассчитывать на сертификацию и первые поставки машины авиакомпаниям.



