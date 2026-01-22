Посадку по биометрии запустят на рейсах «Аэрофлота» из Шереметьево

Авиаперевозчик уточнил, что эксперимент по проходу на борт самолёта по биометрии стартует 1 июня. Он затронет рейсы «Аэрофлота» из Шереметьево в Санкт-Петербург.

Отмечается, что Идентификация будет осуществляться с помощью единой биометрической системы (ЕБС) и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Новые биометрические технологии ускорят прохождение предполётных формальностей и сделают путешествия ещё более комфортными», - говорится в сообщении.

Ранее замгендиректора РЖД Иван Колесников заявил, что компания намерена протестировать посадку пассажиров в поезда по биометрии в начале 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

