Посадку по биометрии запустят на рейсах «Аэрофлота» из Шереметьево
Посадка на рейсы «Аэрофлота» без паспорта станет возможной в аэропорту Шереметьево. Об этом со ссылкой на авиакомпанию сообщает RT.
Авиаперевозчик уточнил, что эксперимент по проходу на борт самолёта по биометрии стартует 1 июня. Он затронет рейсы «Аэрофлота» из Шереметьево в Санкт-Петербург.
Отмечается, что Идентификация будет осуществляться с помощью единой биометрической системы (ЕБС) и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
«Новые биометрические технологии ускорят прохождение предполётных формальностей и сделают путешествия ещё более комфортными», - говорится в сообщении.
Ранее замгендиректора РЖД Иван Колесников заявил, что компания намерена протестировать посадку пассажиров в поезда по биометрии в начале 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Такого не было в истории!»: Лидер «Руки Вверх!» о рекордном туре и кинопроектах
- Макрон заявил о задержании танкера, якобы следовавшего из России
- МВД РФ объявило в розыск поэтессу Веру Полозкову
- Посадку по биометрии запустят на рейсах «Аэрофлота» из Шереметьево
- ФАС призвали усмирить цены на детское питание в аэропортах
- АТОР: Карты россиян стали блокировать после оплаты туров через СБП
- СМИ: Трамп после встречи с Зеленским заявил, что конфликт должен завершиться
- Бурматов заявил, что отпуск по уходу за питомцем не нужен
- Мультфильм Бронзита «Три сестры» попал в число финалистов премии «Оскар»
- Немецкий политолог допустил появление у ФРГ ядерного арсенала в будущем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru