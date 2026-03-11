В Италии есть противники появления России на Венецианской биеннале, которые жалуются премьеру этой страны, заявила в интервью НСН экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

Ранее стало известно, что на 61-й Венецианской биеннале современного искусства впервые с 2022 года появится российский павильон. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил эту информацию. Лихачева рассказала, что организаторы биеннале испытывают давление в этой связи.