«Два письма»: Лихачева рассказала о противниках участия РФ в Венецианской биеннале
Если российская экспозиция в Венеции откроется, это будет прорывом, однако о прорыве культурной блокады пока говорить рано, сказала в эфире НСН Елизавета Лихачева.
В Италии есть противники появления России на Венецианской биеннале, которые жалуются премьеру этой страны, заявила в интервью НСН экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
Ранее стало известно, что на 61-й Венецианской биеннале современного искусства впервые с 2022 года появится российский павильон. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил эту информацию. Лихачева рассказала, что организаторы биеннале испытывают давление в этой связи.
«Намерение дирекции биеннале вызывает с нашей стороны всяческое одобрение, потому что то, что было устроено с попыткой культурной блокады России - это просто абсурд, бред и не имеет прецедентов в истории Европы. При этом я знаю, что существуют два письма итальянских художников и итальянской культурной общественности к премьер-министру Италии с просьбой немедленно запретить России всякое участие. Для нас будет прорывом, если экспозиция откроется и протесты не возымеют действия. Сам факт того, что мы на это биеннале приглашены, и этот вопрос в принципе обсуждается - это уже большое достижение. Я очень надеюсь, что это все-таки состоится и экспозиция откроется», - отметила экс-глава Пушкинского музея.
По ее словам, визовые ограничения пока делают невозможным полноценное возвращение российской культуры в Европу.
«Сейчас наш культурный обмен максимально затруднен. Евросоюз ввел визовые санкции. Сейчас гражданам России получить визу в Шенгенскую зону очень тяжело. Надо сдать огромное количество документов, их дают плохо и дают на малые сроки. Очевидно, что внутри Евросоюза существует достаточно серьезное лобби, которое противодействует всякому восстановлению каких-либо культурных связей с Россией. Без виз это невозможно. Например, чтобы получить визы для гастролей артистов Большого театра, надо предпринять много усилий. Поэтому, сказать, что это прорвет блокаду, я не могу, но это, безусловно, положительный факт», - заключила собеседница НСН.
Художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман ранее говорил НСН, что российские музыканты сейчас выступают и в Европе, и в США, но не так много, как хотелось бы. По его словам, выступления артистов из РФ, имеющих международный авторитет и признание, вызывают «огромное сопротивление».
