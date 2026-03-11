Самолет из Индии совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
11 марта 202610:16
Летевший из Индии самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Речь идет о лайнере Boeing 737 MAX 8 с номером VT-BWQ авиакомпании Air India Express. Прямой рейс следовал из Хайдарабада.
По предварительным данным, на борту самолета находились 140 человек, в том числе 133 пассажира. Информации о пострадавших не приводится.
Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В воздушном судне находились три члена экипажа и семь пассажиров, два человека получили травмы, сообщает 360.ru.
