Самолет из Индии совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета

Летевший из Индии самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Речь идет о лайнере Boeing 737 MAX 8 с номером VT-BWQ авиакомпании Air India Express. Прямой рейс следовал из Хайдарабада.

По предварительным данным, на борту самолета находились 140 человек, в том числе 133 пассажира. Информации о пострадавших не приводится.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В воздушном судне находились три члена экипажа и семь пассажиров, два человека получили травмы, сообщает 360.ru.

