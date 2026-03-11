В российских школах переоснастят кабинеты музыки, ИЗО и физики
Новое оборудование для кабинетов музыки, изобразительного искусства и физики передадут в школы России к новому учебному году. Об этом рассказал руководитель Института содержания и методов обучения им. В.С. Леднева Минпросвещения Максим Костенко в беседе с РИА Новости.
По его словам, в школах давно не проводили переоснащение предметных учебных кабинетов, существующая материально-техническая база устарела. По инициативе главы Минпросвещения Сергея Кравцова в новые образовательные стандарты впервые включили требования к материально-техническому обеспечению учебных предметов.
«Раньше решение этого вопроса оставляли на усмотрение школы, в зависимости от возможностей ее бюджета, поэтому не везде было все необходимое оборудование. А теперь это прямое требование стандарта», — подчеркнул Костенко .
Средства на переоснащение выделяют в 2025-2030 годы в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Между тем для учеников 10–11-х классов российских школ выпустили первый учебник по беспилотным летательным аппаратам, пишет Ura.ru.
