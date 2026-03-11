ФСБ задержала готовившего подрыв авиатехники жителя Владимирской области
Жителя Владимирской области задержали за подготовку подрыва авиатехники Вооруженных сил России по заданию Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурант через мессенджер инициативно установил контакт с агентом украинской Службы безопасности и по его указанию планировал подорвать российскую военную авиатехнику. Для совершения преступления украинская сторона организовала доставку беспилотников, взрывчатых веществ, взрывных устройств и оборудования для диверсионно-террористического акта в Московскую и Калужскую области.
Известно, что фигурант проводил разведку местности у аэродромов, расположенных во Владимирской и Ивановской областях и в Москве. Во время подготовки к преступлению злоумышленника задержали в Ивановской области.
Ранее ФСБ задержала жителя Нижневартовска за участие в финансировании террористической организации, пишет Ura.ru.
