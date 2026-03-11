Издательство «Эксмо» зарегистрировало товарный знак в России

Российское издательство «Эксмо» зарегистрировало в РФ товарный знак «Магистраль». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Роспатент.

Заявка на регистрацию бренда поступила в федеральную службу в феврале 2024 года. В марте 2026-го ведомство приняло положительное решение о регистрации.

Под новым товарным знаком компания сможет продавать электронные книги, печатную продукцию, канцелярию, сумки, мебель и одежду.

Ранее немецкая Krombacher зарегистрировала в России два товарных знака для продажи алкогольных напитков и продуктов питания, пишет 360.ru.

