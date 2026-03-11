Казахстанского боксера Алимханулы лишили титула чемпиона мира IBF

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы лишен титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, спортсмен не сможет защитить пояс вовремя. Об этом сообщил в соцсетях глава Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков.

Ранее в допинг-пробе 32-летнего Алимханулы обнаружили мельдоний. Боксера отстранили от соревнований до 2 декабря 2026 года.

Как отметил Ерденбеков, IBF имеет «жесткие правила», согласно которым Алимханулы должен защитить свой пояс в течение девяти месяцев - до 4 июля текущего года.

«В связи со сложившимися обстоятельствами 5 марта 2026 года советом директоров IBF принято решение об объявлении титула вакантным», - указал глава федерации.

Команда Алимханулы намерена подать апелляцию по данному делу.

Между тем генсекретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что российские боксеры готовы участвовать в отборочных турнирах организации World Boxing, которая будет ответственна за проведение соревнований в этом виде спорта на Олимпийских играх в 2028 году, сообщает 360.ru.

