ТРИ ТРЕБОВАНИЯ И «ЧЕРТОВСКИЙ РАЗГРОМ»

Спустя 11 дней после начала атак Израиля и США на Иран в Тегеране потребовали у Вашингтона гарантии для возобновления переговоров.

По данным ливанского телеканал Al Mayadeen, речь идет о трех требованиях. Первое касается гарантий невозобновления военных действия, второе – компенсаций от США, третье – согласия Вашингтона с правом Ирана реализовать полный ядерный цикл на своих атомных объектах. Это требование идет вразрез с позицией США и Израиля, объяснивших начало войны против Ирана желанием не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

В Белом доме пока не отреагировали на эти предложения иранской стороны, при этом американский президент Дональд Трамп уже поспешил заявить, что США фактически выиграли войну против Ирана.

«Я думаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил (…) Мы их чертовски разгромили», - уверяет Трамп.

10 марта президент США заявил об уничтожении десяти кораблей, минирующих Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом поставок на мировой рынок из стран Персидского залива нефти и сжиженного природного газа.

«В последние несколько часов мы ударили и полностью уничтожили 10 неактивных катеров или кораблей для минирования (…) Мы используем те же технологии и ракетные возможности, которые применяются против наркоторговцев, для окончательного уничтожения любого катера или судна, пытающегося минировать Ормузский пролив. С ними расправятся быстро и жёстко», - написал Трамп в соцсетях.

В Центральном командовании ВС США заявил 11 марта об уничтожении уже 16 кораблей-минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

Со своей стороны, посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал «посланием» США удары по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

«Американские и израильские войска уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана. Повреждение авианосца "Линкольна" было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», - сказал он РИА Новости.

Ранее иранские военные заявляли о запусках ракет в сторону «Авраама Линкольна» 1 и 6 марта, однако в США отрицают попадания по авианосцу, отмечая, что ракеты даже не приблизились к кораблю.