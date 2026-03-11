«Чертовски разгромили?» Иран выдвинул три требования к США на фоне бравад Трампа
Тегеран хочет продолжать ядерную программу и получить компенсацию от США, а Трамп уверяет мир, что уже «выиграл войну», пытаясь остановить рост цен на нефть.
Иран назвал США три условия, при которых согласится вернуться к мирным переговорам. На этом фоне глава Белого дома пытается успокоить нефтяные рынки сообщениями о снятии санкций с ряда стран и уничтожении иранских кораблей, минирующих Ормузский пролив.
ТРИ ТРЕБОВАНИЯ И «ЧЕРТОВСКИЙ РАЗГРОМ»
Спустя 11 дней после начала атак Израиля и США на Иран в Тегеране потребовали у Вашингтона гарантии для возобновления переговоров.
По данным ливанского телеканал Al Mayadeen, речь идет о трех требованиях. Первое касается гарантий невозобновления военных действия, второе – компенсаций от США, третье – согласия Вашингтона с правом Ирана реализовать полный ядерный цикл на своих атомных объектах. Это требование идет вразрез с позицией США и Израиля, объяснивших начало войны против Ирана желанием не допустить получения Тегераном ядерного оружия.
В Белом доме пока не отреагировали на эти предложения иранской стороны, при этом американский президент Дональд Трамп уже поспешил заявить, что США фактически выиграли войну против Ирана.
«Я думаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил (…) Мы их чертовски разгромили», - уверяет Трамп.
10 марта президент США заявил об уничтожении десяти кораблей, минирующих Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом поставок на мировой рынок из стран Персидского залива нефти и сжиженного природного газа.
«В последние несколько часов мы ударили и полностью уничтожили 10 неактивных катеров или кораблей для минирования (…) Мы используем те же технологии и ракетные возможности, которые применяются против наркоторговцев, для окончательного уничтожения любого катера или судна, пытающегося минировать Ормузский пролив. С ними расправятся быстро и жёстко», - написал Трамп в соцсетях.
В Центральном командовании ВС США заявил 11 марта об уничтожении уже 16 кораблей-минных заградителей вблизи Ормузского пролива.
Со своей стороны, посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал «посланием» США удары по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».
«Американские и израильские войска уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана. Повреждение авианосца "Линкольна" было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», - сказал он РИА Новости.
Ранее иранские военные заявляли о запусках ракет в сторону «Авраама Линкольна» 1 и 6 марта, однако в США отрицают попадания по авианосцу, отмечая, что ракеты даже не приблизились к кораблю.
ПУТИН, НЕФТЬ И ВЫБОРЫ
Война США и Израиля с Ираном взвинтила мировые цены на нефть. Так, 9 марта стоимость нефти марки Brent достигла $119,5 за баррель, что стало максимумом с лета 2022 года. Вечером того же дня Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, а 10 марта пообещал снять нефтяные санкции с ряда стран, что понизило цены на нефть до $89.
В соцсетях с подачи ряда СМИ стали разогреваться слухи, что речь якобы идет о снятии санкций с России, однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что этот вопрос Путин с Трампом «детально не обсуждали».
«Сколь-нибудь детально эта тема не фигурировала, хотя, как последствия для мировой экономики это всем хорошо известно (…) Конечно, те действия, которые предпринимались Соединенными Штатами, имеется в виду по ограничениям по нефти, связаны с попытками стабилизировать ситуацию на глобальных энергорынках на фоне ситуации в Персидском заливе», - сказал Песков журналистам.
По мнению немецкого издания Berliner Zeitung, во время разговора с Путиным Трамп мог осознать, что просчитался с ростом цен на нефть из-за атак Ирана и резкого сокращения судоходства в Ормузском проливе.
«Возможно, во время этой беседы Трамп и сам пришел к выводу, что высокая цена на нефть выгодна России и вредит ему лично: государственные доходы России растут, что, разумеется, влияет и на американские компании, которых Трамп всячески опекает. Самому Трампу грозит политический ущерб в виде потерь на предстоящих выборах в Конгресс, ведь избиратели не захотят платить заоблачные цены за бензин. Такого поражения Трамп должен избежать любой ценой», - отмечает издание.
Со своей стороны, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил НСН, что стоит за словами Трампа и почему не стоит ждать отмены нефтяных санкций против России.
«Его заявления — это попытка снять панику на бирже, которая после открытия торгов довела цену на нефть с $90 до $120 в понедельник. В США цены на топливо зависят от биржевых котировок нефти: в стране уже на 18% выросли цены на бензин и дизель, а скоро выборы в Конгресс. На таком фоне Трамп готов сделать все, что угодно, чтобы сбить цены. Он обещает и защиту судов, которые идут через Ормузский пролив, и дополнительное предложение: делиться друг с другом нефтью через G7 и Международное энергетическое агентство. Он пытается всех убедить, что у него есть план, чтобы трейдеры поверили в рост предложения и начали продавать свои контракты, что снижает цены. На самом деле, никакой отмены санкций от Трампа ждать не стоит — это не поможет увеличить объемы поставок на международном рынке», — пояснил эксперт.
