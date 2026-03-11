Посол: Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием

Иран неоднократно заявлял, что не будет стремиться к обладанию ядерным оружием. Об этом заявил посол республики в России Казем Джалали.

Дипломат напомнил, что Тегеран действует, основываясь на доктрине безопасности и фетве лидера. Кроме того, республика - обязывающийся член Договора о нераспространении ядерного оружия.

«У нас мирная ядерная программа, и мы не видим проблем в том, чтобы заверить в этом других», - подчеркнул посол в беседе с РИА Новости.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии заявили, что доказательств создания Ираном ядерной бомбы нет, напоминает 360.ru.

