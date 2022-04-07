«Работа за буханку и сухпаек»: Экономист заявил, что инфляция в России достигла 40%
В ближайшее время россияне будут продолжать работать за копейки и покупать продукты по рекордным ценам, в эфире НСН Владислав Жуковский.
Увеличивать МРОТ, прожиточный минимум и индексировать пенсии в России нет смысла, потому что реальная инфляция ускорилась до 40%, вместо официальных 16,7%, люди и дальше будут работать за копейки и покупать продукты по рекордным ценам, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличен МРОТ и прожиточный минимум. Он отметил, что рост цен в России сохраняется и в этих условиях важно поддержать людей. Владислав Жуковский считает, что индексация выплат в любом случае будет недостаточной.
«По официальным данным, инфляция в России ускорилась до 16,7%. При этом реально цены выросли не на 30-40%, а в полтора-два раза. Это хорошо видно по продуктам питания, по одежде, запчастям и прочему. Если недавно сахар стоил 30-40 рублей за килограмм, то сегодня его легко можно найти за 100-120 рублей. Гречка сегодня также торгуется по 250-300 рублей, вместо 80 рублей за килограмм. Поэтому заявления о необходимости индексаций правильные и необходимые, но эта индексация не приведет к видимым результатам. Сейчас нужно говорить о том, что реальная инфляция в два раза выше, чем официальная, минимум 30-40%, но никак не 16,7%», - сказал Жуковский.
По его словам, с безработицей в России не все так критично: из-за низкой зарплаты люди вынуждены работать на двух-трех работах, что обеспечивает в статистике высокую занятость.
«Есть также официальные цифры безработицы, которые недавно падали на исторический минимум – ниже 4,5%. В реальности в России с занятостью все гораздо хуже. Однако у нас есть уникальная ситуация: есть работающие бедные нищие. То есть, формально люди работают, получают зарплату, но она несовместима с выходом даже из-за черты бедности. В регионах зарплата 15-20 тысяч рублей, люди вынуждены работать на две-три ставки. Так и получается, что занятость высокая, безработица низкая, но в действительности это не отражает реальное материальное благосостояние населения. Все будут трудоустроены, но работать будут за миску риса, буханку хлеба и сухпаек», - сказал Жуковский.
Экономист также отметил, что падение покупательной способности населения на сегодняшний день побило рекордные значения. Он подчеркнул, что для того, чтобы удовлетворить минимальные потребности человека, россиянам нужно установить МРОТ минимум в 30 тысяч рублей.
«Вопрос прожиточного минимума вообще был несовместим с выживанием человека, он за гранью всех расчетов. Прожиточный минимум сегодня в России должен быть не меньше 30 тысяч рублей, чтобы банально можно было свести концы с концами. Предложенная индексация будет недостаточная, нужно понимать, что падение покупательной способности населения, которую мы имеем сегодня, рекордная с 1993-1994 годов. Такого роста цен и падения уровня жизни как сейчас, не было ни в 2008 году, ни в 2014 году, ни во время пандемии», - резюмировал Жуковский.
Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 года составит 20%, а в 2023 году снизится до 8%. Бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Центробанк не сможет справиться с инфляцией, если военная операция в отношении Украины затянется.
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