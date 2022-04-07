«Работа за буханку и сухпаек»: Экономист заявил, что инфляция в России достигла 40%

В ближайшее время россияне будут продолжать работать за копейки и покупать продукты по рекордным ценам, в эфире НСН Владислав Жуковский. 

Увеличивать МРОТ, прожиточный минимум и индексировать пенсии в России нет смысла, потому что реальная инфляция ускорилась до 40%, вместо официальных 16,7%, люди и дальше будут работать за копейки и покупать продукты по рекордным ценам, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличен МРОТ и прожиточный минимум. Он отметил, что рост цен в России сохраняется и в этих условиях важно поддержать людей. Владислав Жуковский считает, что индексация выплат в любом случае будет недостаточной.

«По официальным данным, инфляция в России ускорилась до 16,7%. При этом реально цены выросли не на 30-40%, а в полтора-два раза. Это хорошо видно по продуктам питания, по одежде, запчастям и прочему. Если недавно сахар стоил 30-40 рублей за килограмм, то сегодня его легко можно найти за 100-120 рублей. Гречка сегодня также торгуется по 250-300 рублей, вместо 80 рублей за килограмм. Поэтому заявления о необходимости индексаций правильные и необходимые, но эта индексация не приведет к видимым результатам. Сейчас нужно говорить о том, что реальная инфляция в два раза выше, чем официальная, минимум 30-40%, но никак не 16,7%», - сказал Жуковский.

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По его словам, с безработицей в России не все так критично: из-за низкой зарплаты люди вынуждены работать на двух-трех работах, что обеспечивает в статистике высокую занятость.

«Есть также официальные цифры безработицы, которые недавно падали на исторический минимум – ниже 4,5%. В реальности в России с занятостью все гораздо хуже. Однако у нас есть уникальная ситуация: есть работающие бедные нищие. То есть, формально люди работают, получают зарплату, но она несовместима с выходом даже из-за черты бедности. В регионах зарплата 15-20 тысяч рублей, люди вынуждены работать на две-три ставки. Так и получается, что занятость высокая, безработица низкая, но в действительности это не отражает реальное материальное благосостояние населения. Все будут трудоустроены, но работать будут за миску риса, буханку хлеба и сухпаек», - сказал Жуковский.

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Экономист также отметил, что падение покупательной способности населения на сегодняшний день побило рекордные значения. Он подчеркнул, что для того, чтобы удовлетворить минимальные потребности человека, россиянам нужно установить МРОТ минимум в 30 тысяч рублей.

«Вопрос прожиточного минимума вообще был несовместим с выживанием человека, он за гранью всех расчетов. Прожиточный минимум сегодня в России должен быть не меньше 30 тысяч рублей, чтобы банально можно было свести концы с концами. Предложенная индексация будет недостаточная, нужно понимать, что падение покупательной способности населения, которую мы имеем сегодня, рекордная с 1993-1994 годов. Такого роста цен и падения уровня жизни как сейчас, не было ни в 2008 году, ни в 2014 году, ни во время пандемии», - резюмировал Жуковский.

Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 года составит 20%, а в 2023 году снизится до 8%. Бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Центробанк не сможет справиться с инфляцией, если военная операция в отношении Украины затянется.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВыплатыМРОТБезработицаИнфляцияРоссия
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