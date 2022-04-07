«Работа за буханку и сухпаек»: Экономист заявил, что инфляция в России достигла 40%

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличен МРОТ и прожиточный минимум. Он отметил, что рост цен в России сохраняется и в этих условиях важно поддержать людей. Владислав Жуковский считает, что индексация выплат в любом случае будет недостаточной.

«По официальным данным, инфляция в России ускорилась до 16,7%. При этом реально цены выросли не на 30-40%, а в полтора-два раза. Это хорошо видно по продуктам питания, по одежде, запчастям и прочему. Если недавно сахар стоил 30-40 рублей за килограмм, то сегодня его легко можно найти за 100-120 рублей. Гречка сегодня также торгуется по 250-300 рублей, вместо 80 рублей за килограмм. Поэтому заявления о необходимости индексаций правильные и необходимые, но эта индексация не приведет к видимым результатам. Сейчас нужно говорить о том, что реальная инфляция в два раза выше, чем официальная, минимум 30-40%, но никак не 16,7%», - сказал Жуковский.