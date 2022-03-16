Путин пообещал увеличить МРОТ, зарплаты и пенсии

В России будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов.

На сколько планируется повышение глава государства не уточнил.