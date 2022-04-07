Мишустин пообещал проиндексировать пенсии и увеличить зарплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг с отчётом перед депутатами Госдумы, заявил, что правительство продолжит поддерживать население. По его словам, рост цен на отдельные товары всё ещё сохраняется, поэтому будут в соответствии с поручением президента проиндексированы пенсии и социальные выплаты, будет увеличен минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

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«Системные меры правительства, Минпромторга, Мин­сельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат. Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос в магазинах также постепенно начал сходить на нет», - отметил глава кабмина.

Ранее Мишустин объявил о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыГосдумаПремьер-министрМихаил Мишустин
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