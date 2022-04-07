Мишустин пообещал проиндексировать пенсии и увеличить зарплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг с отчётом перед депутатами Госдумы, заявил, что правительство продолжит поддерживать население. По его словам, рост цен на отдельные товары всё ещё сохраняется, поэтому будут в соответствии с поручением президента проиндексированы пенсии и социальные выплаты, будет увеличен минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.
«Системные меры правительства, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат. Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос в магазинах также постепенно начал сходить на нет», - отметил глава кабмина.
Ранее Мишустин объявил о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Мишустин пообещал проиндексировать пенсии и увеличить зарплаты
- Лукашенко потребовал подключить Белоруссию к переговорам представителей России и Украины
- Мишустин заявил, что кабмин против признания криптовалют деньгами
- Мишустин обнаружил «уникальное пространство возможностей» для России
- Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20
- Мишустин объявил о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля
- ЛДПР предложила переименовать в честь Жириновского Луков переулок в Москве
- Мишустин назвал заморозку активов РФ пиратством и грабежом
- «Трудно поддаётся пониманию». Песков оценил новые антироссийские санкции
- Россияне нашли замену западному кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru