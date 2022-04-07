Мишустин пообещал проиндексировать пенсии и увеличить зарплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг с отчётом перед депутатами Госдумы, заявил, что правительство продолжит поддерживать население. По его словам, рост цен на отдельные товары всё ещё сохраняется, поэтому будут в соответствии с поручением президента проиндексированы пенсии и социальные выплаты, будет увеличен минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.