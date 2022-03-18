Набиуллина связала рост инфляции в марте с ажиотажным спросом на товары

По ее словам, дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям. Набиуллина отметила, что на сегодняшний день практически все компании сталкиваются с проблемами в производственных и логистических цепочках.

Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Центробанк не сможет справиться с инфляцией, если военная операция в отношении Украины затянется. По его словам, финансовая система «замрет», а дальше все будет зависеть от сроков окончания спецоперации.

