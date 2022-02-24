Экс-министр труда уверен, что ЦБ не справится с «пожаром инфляции» в условиях войны
Санкции ЕС приведут к серьезнейшим последствиям для экономики России, Китай нас кормить не будет, предупредил Сергей Калашников.
Центробанк не сможет справиться с инфляцией, если военная операция в отношении Украины затянется, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.
Ранее Центробанк сообщил, что начнет валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовым рынке. Из-за событий вокруг Украины курсы доллара и евро взлетели в четверг до рекордных значений. Торги на Мосбирже были приостановлены.
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«Любая война провоцирует спекулятивные операции. В данном случае Центробанк «сожжет» еще достаточно большое количество денег, другое дело, что он же их и печатает. В любом случае это сыграет роль в эскалации спекулятивных операций, тем более, что потушить пожар инфляции в условиях войны мерами банка – это нереально», - сказал Калашников.
По его словам, финансовая система «замрет», а дальше все будет зависеть от сроков окончания спецоперации в отношении Украины.
«Финансовая система на какое-то время замрет. Понятно, что будут совершаться многочисленные разнонаправленные движения, но в целом финансовая система будет выжидать, пока не станет понятен итог дальнейшего развития событий на Украине. Если это операция краткосрочного характера по образцу 2008 года с Грузией, то финансовый мир переждет и опять вернется на круги своя. Если же увидят, что это долгоиграющая история, то тогда начнутся мощные глобальные подвижки мировых финансов, и предсказать их невозможно», - разъяснил экономист.
Калашников указал, что анонсированные Евросоюзом санкции в первую очередь ударят по «элитам», а не простым людям.
«Вектор санкций предсказуем, это задавливание финансовой системы, возможно, вплоть до отключения от SWIFT. А второй вектор – то, что эти санкции могут быть персонифицированы. То есть закроют Европу и мир не только тем или иным людям, которых они считают причастными к последним событиям, но и их детям. Закроют счета, а без счетов учиться нельзя, при этом вся "элита" учится там. Это будет основным направлением», - уверен экс-министр.
При этом он отметил, что последствия санкций для экономики России будут не фатальными, но очень серьезными, поскольку «Китай нас кормить не будет».
«Фатальным не будет ничего. Для того, чтобы сеять картошку и капусту, мировое сообщество не нужно. А что касается экономики в перспективе, безусловно, это будет иметь очень серьезные последствия. Дело в том, что Россия импортно-экспортная страна, мы получаем доходы в бюджет за счет экспорта, а за счет импорта живем, до 70% продуктов питания – это импорт. Будут серьезнейшие сбои в этом направлении, Китай нас кормить не будет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев предупреждал НСН, что санкции Запада будут жесткими, и теперь России «грозит полная изоляция и экономическая катастрофа».
Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию в отношении Украины. Евросоюз примет в четверг в отношении России «самый мощный пакет санкций, который мы когда-либо применяли», сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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