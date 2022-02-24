Экс-министр труда уверен, что ЦБ не справится с «пожаром инфляции» в условиях войны

Центробанк не сможет справиться с инфляцией, если военная операция в отношении Украины затянется, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.

Ранее Центробанк сообщил, что начнет валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовым рынке. Из-за событий вокруг Украины курсы доллара и евро взлетели в четверг до рекордных значений. Торги на Мосбирже были приостановлены.