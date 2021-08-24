Путешествие во времени. Россиян начнут информировать о сумме будущих пенсий
Информацию о размере будущей пенсии можно будет узнать раз в три года на сайте Госуслуг или по запросу в Пенсионном фонде.
Граждане России с 2022 года смогут получать информацию о размере своей будущей пенсии и рабочем стаже. Соответствующий приказ подписал глава Минтруда Антон Котяков. Речь идет о страховой пенсии по старости, информацию о которой женщины смогут получать после 40 лет, а мужчины – после 45.
Данные будут предоставлять раз в три года. Помимо размера пенсий россияне смогут узнать, сколько стажа им еще нужно приобрести до выхода на пенсию.
Те, кто зарегистрирован на сайте Госуслуг, смогут получить соответствующую информацию в личном кабинете. Остальные смогут подать запрос в Пенсионный фонд и получить данные либо там, либо по почте, отмечает «Лента.ру»..
На сайте Госуслуг уже появился сервис, позволяющий россиянам получить данные о мерах соцподдержки – пенсиях, пособиях, социальных выплатах и субсидиях, напоминает РИА Новости.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», как формируются пенсии, у кого они самые большие и самые маленькие в России.
По его словам, в 2019-2024 годах в России происходит ежегодная индексация страховых пенсий. Так, в 2022 году средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров составит 18 447 рублей, а к 2024 году достигнет 20 388 рублей.
В октябре Госдума может принять законопроект, который с 2022 года защитит россиян от потери пенсионных накоплений при переводах из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Валерий Рязанский сказал "Радиоточке НСН" в этой связи, что суммы, потерянные россиянами в результате махинаций НПФ, исчисляются миллиардами рублей.
Страховая пенсия по старости состоит из фиксированной и страховой выплат. Фиксированная выплата не зависит от стажа работы и индексируется каждый год. На страховую часть влияет страховой стаж и уровень зарплаты. С 2002 года основным критерием при ее расчете стал размер страховых взносов, а не стаж, отмечает профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
В 2021 году право выйти на пенсию в России имеют женщины, достигшие возраста 56 с половиной лет, имеющие 12-летний рабочий стаж и накопившие 21 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Для мужчин эти цифры составляют, соответственно, 61 с половиной год, 12 лет стажа и 21 ИПК, уточняет РИА Новости.
В середине августа депутаты от КПРФ внесли в Думу законопроект о возвращении действовавшего до конца 2018 года возраста выхода на пенсию: 60 лет для мужчин и 55 - для женщин. Однако в Совете Федерации отвергли подобную инициативу, назвав ее «не более, чем элементом предвыборной кампании».
По мнению эксперта Института центра развития НИУ ВШЭ Игоря Сафонова, с развитием медицинских технологий продолжительности жизни будет расти и возрастные показатели выхода на пенсию отображают эту тенденцию.
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