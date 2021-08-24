Путешествие во времени. Россиян начнут информировать о сумме будущих пенсий

Те, кто зарегистрирован на сайте Госуслуг, смогут получить соответствующую информацию в личном кабинете. Остальные смогут подать запрос в Пенсионный фонд и получить данные либо там, либо по почте, отмечает «Лента.ру»..

На сайте Госуслуг уже появился сервис, позволяющий россиянам получить данные о мерах соцподдержки – пенсиях, пособиях, социальных выплатах и субсидиях, напоминает РИА Новости.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», как формируются пенсии, у кого они самые большие и самые маленькие в России.

По его словам, в 2019-2024 годах в России происходит ежегодная индексация страховых пенсий. Так, в 2022 году средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров составит 18 447 рублей, а к 2024 году достигнет 20 388 рублей.

В октябре Госдума может принять законопроект, который с 2022 года защитит россиян от потери пенсионных накоплений при переводах из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Валерий Рязанский сказал "Радиоточке НСН" в этой связи, что суммы, потерянные россиянами в результате махинаций НПФ, исчисляются миллиардами рублей.

Страховая пенсия по старости состоит из фиксированной и страховой выплат. Фиксированная выплата не зависит от стажа работы и индексируется каждый год. На страховую часть влияет страховой стаж и уровень зарплаты. С 2002 года основным критерием при ее расчете стал размер страховых взносов, а не стаж, отмечает профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

В 2021 году право выйти на пенсию в России имеют женщины, достигшие возраста 56 с половиной лет, имеющие 12-летний рабочий стаж и накопившие 21 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Для мужчин эти цифры составляют, соответственно, 61 с половиной год, 12 лет стажа и 21 ИПК, уточняет РИА Новости.