Россияне будут получать сведения о предполагаемой сумме пенсии
Минтруд утвердил порядок уведомления россиян о потенциальной сумме пенсии, соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Текст документа доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ, опубликованный ранее в понедельник, начнет действовать со следующего года. Согласно тексту приказа, граждане будут узнавать о сумме "средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета", а также Минтруд обязан уведомлять россиян о "правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений".
Право получать информацию получат застрахованные женщины в возрасте старше 40 лет. Для мужчин этот возраст составит 45 лет. Сведения будут предоставляться один раз в три года.
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