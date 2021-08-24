Россияне будут получать сведения о предполагаемой сумме пенсии

Минтруд утвердил порядок уведомления россиян о потенциальной сумме пенсии, соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Текст документа доступен на официальном интернет-портале правовой информации.



Документ, опубликованный ранее в понедельник, начнет действовать со следующего года. Согласно тексту приказа, граждане будут узнавать о сумме "средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета", а также Минтруд обязан уведомлять россиян о "правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений".

Право получать информацию получат застрахованные женщины в возрасте старше 40 лет. Для мужчин этот возраст составит 45 лет. Сведения будут предоставляться один раз в три года.