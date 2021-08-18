Экономист оценил законопроект КПРФ о снижении пенсионного возраста
Законопроект КПРФ о возвращении прежнего пенсионного возраста является несвоевременным, так как в целом прослеживает глобальный тренд на увеличение продолжительности жизни в мире. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.
Он отметил, что российские власти повысили пенсионный возраст позже других стран, поэтому отмена данного решения сейчас была бы неразумной.
Сафонов подчеркнул, что с развитием медицинских технологий продолжительности жизни будет расти и возрастные показатели выхода на пенсию отображают эту тенденцию.
Также эксперт заметил, что к 2030 году население России значительно постареет, а повышение пенсионного возраста будет компенсировать потерю рабочих рук.
Ранее Депутаты Госдумы от Компартии внесли на рассмотрение законопроект о возвращении дореформенного пенсионного возраста, действовавшего до 2018 года. Текст документа доступен в базе данных Госдумы.
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