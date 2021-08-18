В Совете Федерации отвергли возможность возвращения к прежнему пенсионному возрасту

Возвращения к прежнему пенсионному возрасту в России не будет, и инициатива партии КПРФ не более чем элемент кампании перед выборами в Госдуму. Таким мнением поделился с РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о понижении пенсионного возраста

Ранее депутаты от КПРФ внесли в Думу законопроект о возвращении действовавшего до конца 2018 года возраста выхода на пенсию: 60 лет для мужчин и 55 — для женщин, напоминает Ura.ru.

Как отметил Рязанский, пенсионная система в России «слишком далеко ушла от этого возраста», и сенатор не верит в поддержку подобной инициативы.

«Так что такой законопроект — не более чем элемент предвыборной кампании, выходящей на финишную прямую», — заключил Рязанский.

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ТЕГИ:ЗаконопроектПенсионный ВозрастСовет Федерации РФ
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