СМИ: Директора Театра на Покровке уволили после гастролей в Курск

Директора московского Театра на Покровке Ольгу Пепеляеву освободили от должности, не продлив с ней контракт после гастролей учреждения в Курской области. Об этом пишет NEWS.ru.

Ранее стало известно, что новым директором театра назначен Алексей Родин, художественным руководителем — Дмитрий Бикбаев. Как отметила продюсер кинокомпании «Латерна Нова Продакшн», племянница основателя театра Сергея Арцибашева Анна Арцибашева, Пепеляева работала в организации с момента ее создания и руководила, «бережно сохраняя творческое наследие». Отстранение директора связывают с гастролями Театра на Покровке в рамках запущенной им акции «На пути к Победе» в поддержку специальной военной операции.

Ожидалось, что артисты покажут спектакли «Квартирник на Покровке» и «Конек-горбунок» в Курске и Курчатове. Работу труппы оплачивали спонсоры, но за несколько часов до выезда часть сотрудников отказалась участвовать в гастролях, беспокоясь, что в регионе может быть опасно.

«И вообще, мол, вы не имеете права нас заставлять… „Отказниками“ были в основном молодые актеры. Вели себя некорректно и заявляли, что им проще „снести директора“, чем участвовать в акции, которая им не по душе», — поделилась Арцибашева.

В свою очередь, ведущая артистка театра Татьяна Швыдкова подтвердила, что от гастролей отказалась молодая часть труппы, «взрослые артисты, напротив, рвались принять участие». По словам собеседниц NEWS.ru, мать одной из актрис занимает высокий пост в департаменте финансов Москвы, и она требовала не принуждать актеров «ехать на эти ваши гастроли». В итоге в Курскую область отправили только детский спектакль «Конек-горбунок». После гастролей Театр на Покровке получил благодарственное письмо от временно исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна и подписал контракт о долгосрочном сотрудничестве с регионом. Однако в Москве Пепеляеву вызвали в департамент культуры и проинформировали о непродлении контракта с ней.

По данным СМИ, директор не подписала документ о завершении контракта, возможно, Пепеляева обратится в судебные органы.

