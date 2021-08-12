«Потерянные миллиарды». В Совфеде раскрыли масштабы махинаций с пенсиями в НПФ
За время существования накопительной части пенсий россияне могли накопить примерно по 150-200 тысяч рублей, сказал НСН Валерий Рязанский.
Суммы, потерянные россиянами в результате махинаций негосударственных пенсионных фондов (НПФ), исчисляются миллиардами рублей, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Ранее стало известно, что в октябре Госдума может принять законопроект, который с 2022 года защитит россиян от потери пенсионных накоплений при переводах из одного НПФ в другой - в том случае, если будет доказано, что это сделано незаконно. В настоящее время восстановление накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке.
«Отношусь к этому абсолютно положительно. Законом надо устанавливать такого роды процедуры и возвращать деньги людям. Это миллиарды рублей (сумма незаконных переводов между НПФ по стране - прим. НСН), учитывая, что в системе накопления задействованы несколько десятков миллионов человек. За то время, пока существовал накопительный компонент, люди могли накопить примерно по 150-200 тысяч рублей. Пенсионная система имела раздвоенный характер отчислений. Часть отправлялась в страховую модель, часть в накопительную. Больше всего нарушений проходило в накопительном компоненте», - сказал Рязанский.
По его словам, НПФ пользовались тем, что люди не знали о потере накопленных процентов при переводе денег из одного фонда в другой.
«По закону гражданин направлял с его согласия 6% своих пенсионных накоплений в управляющую компанию, условно в негосударственный пенсионный фонд №1. Согласно условиям договора, если гражданин в течение 5 лет переведет эти средства в другой пенсионный фонд, он потеряет не саму сумму, а сумму накоплений. Этим воспользовалось большое количество не очень добросовестных деятелей. Под разными предлогами они убеждали граждан, что, переведя свои средства в другой НПФ, они получат в два-три раза больший доход. Граждане давали свое согласие на перевод, забывая о том, что накопления в НПФ №1 они потеряли. Этих «потерянных» денег оказалось достаточно много», - рассказал сенатор.
Он также рассказал о чисто мошеннических схемах, которые легли в основу судебных процессов.
«Кроме того, были чисто мошеннические схемы, когда без личного заявления эти средства переводились из одного пенсионного фонда в другой. В результате граждане теряли не только накопленные проценты, но и сами накопления. Так что судебные решения взяты не из воздуха, а из реальных действий реальных людей и компаний. Справедливость восторжествует, а все это, в том числе выигранные суды, должны нас в будущем защитить от обмана и дать некий иммунитет, чтобы вернуть доверие граждан к накопительным пенсиям, которые обязательно появятся вновь», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в 2020 году два миллиона пенсионеров не обратились за накопительной пенсией из-за того, что негосударственные пенсионные фонды их не проинформировали о такой возможности.
Валерий Рязанский в этой связи говорил «Радиоточке НСН», что деньги на накопительных счетах никуда не пропадут.
«Можно говорить о не очень добротной работе по информированию людей, но то, что средства на индивидуальных персональных накопительных счетах никуда не пропадут, это абсолютно точно. И если уж не удалось нарастить эти счета, человеку, имеющему накопительный счет, всегда гарантируется получение средств по номиналу. Так что никакой тревоги за эти деньги у граждан быть не должно», - отмечал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике.
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