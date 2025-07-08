Иран опроверг слова Трампа о запросе на встречу с Вашингтоном

Пять человек пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область за прошедшие сутки Правительство поддержит инвесторов с проектами в приграничных районах России 110 человек находятся в больнице с признаками отравления в Магарамкентском районе Дагестана Гражданский летательный аппарат рухнул на частный жилой дом в Казани Минцифры запустило третий этап программы по поиску уязвимостей в системах электронного правительства