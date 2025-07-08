Иран опроверг слова Трампа о запросе на встречу с Вашингтоном
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг сведения о том, что республика якобы просила о встрече с переговорщиками из США.
«От нас не поступало никаких запросов на встречу с американской стороной», - указал дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы попросил Вашингтон о встрече. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф отмечал, что переговоры сторон могут пройти на следующей неделе.
В июне силы США ударили по территории Ирана, атаковав ядерные объекты. Позже СМИ сообщили, что в Тегеране назвали последствия американских ударов неожиданно слабыми, пишет «Свободная пресса».
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