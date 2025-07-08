МИД ФРГ: Военные КНР направили лазер на немецкий самолет в Красном море

Германия обвинила Китай в нацеливании лазером на свой самолет в Красном море. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ФРГ.

По данным ведомства, инцидент произошел в ходе военно-морской миссии Евросоюза Aspides. Военные КНР якобы «использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет».

«Подвергать опасности персонал ФРГ и мешать проведению операции совершенно неприемлемо», - говорится в сообщении МИД ФРГ в соцсети Х.

В связи с произошедшим во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Китая.

Ранее немецкие истребители подняли в небо из-за появления над Балтийским морем российского Ил-20М, напоминает «Свободная пресса».

