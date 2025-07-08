Актер Андрей Мерзликин развелся с женой в День семьи, любви и верности
8 июля 202512:04
Актер Андрей Мерзликин развелся с супругой Анной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный участок мирового судьи в Москве.
«Рассмотрено дело, брак расторгнут», - отметил собеседник агентства.
Суд удовлетворил иск 8 июля, в День семьи, любви и верности.
Ранее стало известно, что звезда фильма «Бумер» подал заявление о разводе. Супруги Мерзликины состояли в браке с 2006 года, у них четверо детей.
В июне актриса Яна Кошкина объявила о разводе с мужем Анатолием Черкасовым, пара прожила вместе около двух лет, пишет «Свободная пресса».
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