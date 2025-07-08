Актер Андрей Мерзликин развелся с женой в День семьи, любви и верности

Актер Андрей Мерзликин развелся с супругой Анной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный участок мирового судьи в Москве.

«Рассмотрено дело, брак расторгнут», - отметил собеседник агентства.

Суд удовлетворил иск 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Бумер» подал заявление о разводе. Супруги Мерзликины состояли в браке с 2006 года, у них четверо детей.

В июне актриса Яна Кошкина объявила о разводе с мужем Анатолием Черкасовым, пара прожила вместе около двух лет, пишет «Свободная пресса».

