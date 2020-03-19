Психолог рассказал, как перенести домашнюю изоляцию из-за коронавируса

«Вот заперли в одной комнате двоих человек, и может же такое быть, что один получает от этого удовольствие, радуется, а второй сходит от этого с ума. Такое бывает. Это значит, что сам факт изоляции не является причиной этих негативных состояний. Если разные люди в одной ситуации испытывают разные эмоции, значит дело не в ситуации, значит дело в том, как эти люди к этой изоляции относятся. Если они относятся к этому следующим образом – "я должен сидеть в самоизоляции и это очень плохо". Тогда, конечно, он будет страдать. Если у человека другая установка, которая звучит так – "это мой выбор", я так хочу ради своей безопасности. Это не плохо и не хорошо. Это просто некий этап в моей жизни». Тогда и воспринимать все происходящее человек будет более положительно», – рассуждает психолог.

Специалист также призывает всех взять сложившуюся ситуацию в мире и стране под личную ответственность, а необходимость изоляции обернуть в свою пользу.

«Вспомните, что вы давно хотели разобрать свой балкон от накопившегося склада и хлама, сколько лет вы обещали жене прикрутить полку, а генеральная уборка, оказывается, не делалась уже много месяцев. Эти и займитесь. А еще вспомните, как мало в повседневной суете вы видитесь со своими близкими», – напоминает Хорс.

При условии, что дети сейчас также находятся на карантине, психолог посоветовал родителям продолжать соблюдать их распорядок дня, а также находить им полезные дела. А еще, заранее приготовить себя к тому, что конфликтов и эмоциональных проявлений избежать все равно не получится.

Ранее в интервью НСН своими планами в рамках самоизоляции поделился Сергей Зверев, а Юрий Грымов и Марина Анисина рассказали о ситуации в Японии и Франции.

