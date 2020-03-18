Грымов из Токио: Япония из-за коронавируса не паникует

Худрук театра «Модерн», находящийся в Японии, рассказал НСН, как в стране воспринимают пандемию.

В Японии не наблюдается признаков паники из-за коронавируса, рассказал в эфире НСН художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов, находящийся в этой стране.

«Все довольно спокойно. Даже дети пошли уже в школу. Нет никакой паники. В магазинах навалом всего. Внутренний туризм как был, так и есть. Очень много внутренних туристов. Иностранцев очень мало. Но Япония не закрыта. В нее можно прилететь, из нее можно улететь», - подчеркнул он.

Режиссер напомнил, что японцы одними из первых приняли очень жесткие меры после начала эпидемии.

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«Закрыли полеты в Корею и Китай, перевели школы на дистанционное обучение. Но нельзя забывать, что для японцев всегда было характерно особое отношение к гигиене. Маски, специальные средства в ресторанах и кафе. Они очень чистоплотны и аккуратны», - рассказал НСН Грымов.

Ранее стало известно, что власти Японии не рассматривают вариант переноса Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти летом 2020 года.

В Японии было зарегистрировано около 600 случаев заражения, 12 из них привели к летальному исходу.

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