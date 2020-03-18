Грымов из Токио: Япония из-за коронавируса не паникует

В Японии не наблюдается признаков паники из-за коронавируса, рассказал в эфире НСН художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов, находящийся в этой стране.

«Все довольно спокойно. Даже дети пошли уже в школу. Нет никакой паники. В магазинах навалом всего. Внутренний туризм как был, так и есть. Очень много внутренних туристов. Иностранцев очень мало. Но Япония не закрыта. В нее можно прилететь, из нее можно улететь», - подчеркнул он.

Режиссер напомнил, что японцы одними из первых приняли очень жесткие меры после начала эпидемии.