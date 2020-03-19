Сергей Зверев рассказал, чем займется на карантине

«Я только что приехал с Байкала и обратил внимание, что в ближайшем от меня магазине, где я всегда покупаю продукты, полностью исчезли все крупы, рис, гречка, консервы. Нет даже туалетной бумаги. Я какие-то продукты тоже купил на всякий случай, которые дольше хранятся. У людей паника, страх и все деньги, что у них есть, они тратят на продукты.

На меня тоже повлиял коронавирус, я сократил посещение людных мест. Я даже в парк стараюсь ходить в то время, когда людей мало, чтобы не рисковать. У меня график был полностью забит: выступления, общественная деятельность, съемки, поездки. За это время у меня захламилась квартира и, поэтому, если введут карантин, я займусь уборкой».

Сергей Зверев также пожелал всем скорее оправиться от вспышки коронавируса, чтобы «нервишен» и дискомфорт закончились.

«Все вместе давайте обезопасим себя и общество. Всегда ваш суперзвезда, король гламура, секс-символ страны», Сергей Зверев», - резюмировал стилист.

