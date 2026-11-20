Захарова обвинила Норвегию в дискриминации российских спортсменов
МИД России назвал дискриминацией решение Норвегии ограничить въезд российским и белорусским атлетам для участия в международных соревнованиях. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что такие меры противоречат принципу политической нейтральности спорта. Ее слова приводит пресс-служба министерства.
По словам дипломата, власти королевства с 16 ноября отказывают в визах профессиональным спортсменам из России и Белоруссии, в том числе выступающим под нейтральным флагом. Также ограничения предусматривают возможность выдворения атлетов, которые приедут в страну по шенгенским визам Осло или других государств.
Захарова подчеркнула, что Москва расценивает действия Норвегии как дискриминацию по национальному признаку. Она обратила внимание на ограничения со стороны Финляндии, из-за которых российские фигуристы не смогли поучаствовать в турнире Finlandia Trophy 20-21 ноября в Хельсинки.
Представитель МИД заявила, что отсутствие атлетов из РФ снижает уровень международных соревнований. По ее мнению, подобные ограничения связаны с политическими мотивами.
Россия продолжит отстаивать права своих спортсменов на участие в международных турнирах, в том числе через судебные инстанции. Захарова уточнила, что эту работу ведут Минспорт, Олимпийский комитет и профильные федерации.
Недавно рассказывали, что Норвегия официально запретила въезд российским и белорусским атлетам.
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