По словам дипломата, власти королевства с 16 ноября отказывают в визах профессиональным спортсменам из России и Белоруссии, в том числе выступающим под нейтральным флагом. Также ограничения предусматривают возможность выдворения атлетов, которые приедут в страну по шенгенским визам Осло или других государств.



Захарова подчеркнула, что Москва расценивает действия Норвегии как дискриминацию по национальному признаку. Она обратила внимание на ограничения со стороны Финляндии, из-за которых российские фигуристы не смогли поучаствовать в турнире Finlandia Trophy 20-21 ноября в Хельсинки.



Представитель МИД заявила, что отсутствие атлетов из РФ снижает уровень международных соревнований. По ее мнению, подобные ограничения связаны с политическими мотивами.



Россия продолжит отстаивать права своих спортсменов на участие в международных турнирах, в том числе через судебные инстанции. Захарова уточнила, что эту работу ведут Минспорт, Олимпийский комитет и профильные федерации.



Недавно рассказывали, что Норвегия официально запретила въезд российским и белорусским атлетам.

