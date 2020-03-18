Анисина: Коронавирус заставил француженок перемыть посуду
Олимпийская чемпионка рассказала НСН, как обстоят дела с коронавирусом во Франции, где она проживает с детьми.
Известная фигуристка, Олимпийская чемпионка Марина Анисина в эфире НСН рассказала, как обстоят дела с коронавирусом во Франции, где она проживает с семьей.
«Ситуация во Франции такова, мы сидим дома, на улицах особо никого нет, выходить можно только с разрешения, которое представляет собой записку с данными о человеке: ФИО, адрес и местом куда он направляется. В основном ходят в близжайшие магазины за продуктами, аптеку и кто-то даже на работу. Если выйдешь без данной записки, то будет штраф, так как полиция стоит и всех проверяет» - Марина Анисина.
Также фигуристка заявила, что паники нет, но француженки тщательно намывают окна и посуду.
«Продукты есть, они к вечеру пропадают, но утром снова появляются на прилавках. Из-за столпотворений магазины иногда ограничивают проход покупателей. Пока паники нет, все сидят две недели дома, но не понятно, что дальше. Если продлят изоляцию, то народ может начать паниковать. Сейчас все мои знакомые во Франции пытаются себя отвлечь и занять, всё перемывают: посуду, окна. Но я не паникую, дети занимаются учебой по интернету, и мы дружно занимаемся спортом».
Она также добавила, что на сегодняшний день во Французском городке Бордо, в котором она сейчас проживает с двумя детьми, 5 человек находятся в критическом состоянии.
Напомним, что согласно последним данным, во Франции коронавирус выявили у 7730 человек. Из них 175 пациентов скончались.
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