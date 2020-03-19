Вассерман: В условиях карантина все станут нянями и репетиторами

Анатолий Вассерман: «В моей жизни бывали и няни и репетиторы. Насколько я могу судить, это было довольно полезно. Так что можно только порадоваться за тех детей, кому няни и репетиторы достанутся. И понадеяться на то, что нянь и репетиторов хватит, поскольку на время остановки производств, нянями и репетиторами станут многие умные люди, занимающиеся другими делами», – предполагает он в эфире НСН.

