Вассерман: В условиях карантина все станут нянями и репетиторами
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд новостей, уходящего дня.
Силуанов признал ситуацию в экономике страны непростой
Министр финансов России Антон Силуанов признал непростую ситуацию в экономике страны. Он сообщил, что бюджет России в текущем году будет дефицитным.
Анатолий Вассерман: «Я уже говорил, что от голода умрет гораздо больше, чем от самого коронавируса. Так как карантин разорвал множество технологических цепочек, и производство резко сократилось. Но это дает нам возможность развивать собственное производство, подпитывая его дешевой энергией и дешевым сырьем. Это, во-первых, а во-вторых, рынок той же нефти сейчас достаточно хаотичен, и ценовой удар изрядно его упорядочит», – отмечает в интервью НСН Анатолий Вассерман.
Школы ушли на карантин, что спровоцировало спрос на репетиторов
Каникулы из-за ситуации с коронавирусом будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля. Кроме того досрочный этап ЕГЭ переносят на июнь. Тем временем, закрытие российских школ привело к повышенному спросу на услуги нянь и репетиторов. Об этом рассказали в агентствах по подбору домашнего персонала.
Анатолий Вассерман: «В моей жизни бывали и няни и репетиторы. Насколько я могу судить, это было довольно полезно. Так что можно только порадоваться за тех детей, кому няни и репетиторы достанутся. И понадеяться на то, что нянь и репетиторов хватит, поскольку на время остановки производств, нянями и репетиторами станут многие умные люди, занимающиеся другими делами», – предполагает он в эфире НСН.
Пенсионерам посоветовали не ходить по магазинам
Роспотребнадзор порекомендовал россиянам старше 60 лет реже посещать магазины и сократить поездки на общественном транспорте.
Анатолий Вассерман: «Этот возраст – эта зона наибольшего риска в нынешней эпидемии. Но, можно порадоваться за тех предпринимателей, кто уже успел создать системы доставки. И, насколько мне известно, тот же Роспотребнадзор добивается, чтобы цены на доставку не повышались из-за коронавируса», – комментирует для НСН Анатолий Вассерман.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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