По словам специалиста, в России понятие дружбы обычно предполагает более глубокую личную связь: общение с семьей, доверие и возможность обсуждать сокровенные темы. В Штатах то же слово употребляется гораздо свободнее. Так могут обращаться деловые партнеры и участники переговоров.



Богачева добавила, что дружеская риторика Трампа может иметь политическую цель. Американский лидер позиционирует себя как миротворца, который хочет наладить отношения между сторонами. Подобные формулировки могут быть частью его публичного образа и способом привлечь внимание к заявлениям.



Эксперт связала различия и с особенностями русского и английского языков. Одни и те же слова могут вызывать разные ассоциации в зависимости от культурного опыта. Это заметно и в повседневном общении. Например, в США принято улыбаться незнакомцам и поддерживать непринужденные разговоры, тогда как в РФ подобная открытость распространена меньше.



По наблюдениям Богачевой, россиянам нередко сложно даются короткие беседы на нейтральные темы, которые помогают установить контакт перед деловым разговором. Хотя за границей они обычно без труда принимают местные правила общения.



На днях в Польше возмутились приветствием Трампа в адрес Путина.

