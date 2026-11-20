Белоруссия пользуется популярностью у россиян среднего класса, скорее, как место для дальней дачи: здесь можно купить действительно неплохой дом в окружении очень красивой природы. Об этом НСН рассказал редактор портала о зарубежной недвижимости Филипп Березин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил приобретающих недвижимость в сельской местности республики россиян. «Россияне молодцы. Они батьку услышали. И наплыв большой. Уже за Минск сюда к вам приближаются. Они скупают все эти домики маленькие», — сказал белорусский лидер во время рабочей поездки в Гродненскую область. Березин раскрыл, насколько это массовый тренд.

«Я не думаю, что здесь речь идет о каких-то массовых сделках, то есть это не тысячи сделок в месяц. Я вижу, что здесь действительно очень много находящегося в плачевном состоянии жилья. Я предполагаю, что его покупка и содержание стоит разумных денег относительно жилья где-нибудь в Подмосковье или Ленинградской области. Тут красивая природа, превосходные озера, леса. То есть инфраструктура на нормальном уровне при относительно невысоких ценах. Что еще может говорить в пользу подобного рода покупок? Беларусь — это дружественная страна. Выбирая между дачей где-нибудь в 300–400 километрах от Москвы, и сравнивая эту историю с белорусской, я не вижу проблемы, тем более, что в Белоруссии во всех смыслах сейчас спокойнее», — рассказал он.