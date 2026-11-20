Озера, леса и безопасность: Почему россияне стали скупать дачи в Белоруссии
Филипп Березин заявил НСН, что дача в Белоруссии вполне сравнима с загородными домами в 300 километрах от Москвы, при том, что в Белоруссии сейчас спокойнее.
Белоруссия пользуется популярностью у россиян среднего класса, скорее, как место для дальней дачи: здесь можно купить действительно неплохой дом в окружении очень красивой природы. Об этом НСН рассказал редактор портала о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил приобретающих недвижимость в сельской местности республики россиян. «Россияне молодцы. Они батьку услышали. И наплыв большой. Уже за Минск сюда к вам приближаются. Они скупают все эти домики маленькие», — сказал белорусский лидер во время рабочей поездки в Гродненскую область. Березин раскрыл, насколько это массовый тренд.
«Я не думаю, что здесь речь идет о каких-то массовых сделках, то есть это не тысячи сделок в месяц. Я вижу, что здесь действительно очень много находящегося в плачевном состоянии жилья. Я предполагаю, что его покупка и содержание стоит разумных денег относительно жилья где-нибудь в Подмосковье или Ленинградской области. Тут красивая природа, превосходные озера, леса. То есть инфраструктура на нормальном уровне при относительно невысоких ценах. Что еще может говорить в пользу подобного рода покупок? Беларусь — это дружественная страна. Выбирая между дачей где-нибудь в 300–400 километрах от Москвы, и сравнивая эту историю с белорусской, я не вижу проблемы, тем более, что в Белоруссии во всех смыслах сейчас спокойнее», — рассказал он.
Также он раскрыл, покупают ли люди дома конкретно для переезда или больше под дачи, и что это за категория людей.
«Популярны дальние дачи, я вижу это трендом всей Белоруссии. То есть во многих населенных пунктах, в небольших деревнях, даже в поселках, жизнь реально появляется в мае и заканчивается в сентябре. Я не думаю, что тут покупают дома ультрабогатые люди. Но то, что называется средний класс, вполне может быть. Просто потому, что здесь действительно очень красиво. Здесь можно действительно организовать свой быт и построить домик своей мечты», — подытожил он.
Ранее начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков рассказал НСН, что, уезжая с дачи и оставляя ее на зимовку, очень важно соблюсти ряд правил, чтобы уберечь свое имущество от краж и взломов.
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