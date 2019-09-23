Психолог объяснила «старение» российских невест

Кроме того, отметила Светлана Бояринова, в обществе в целом идет процесс отодвигания начала семейной жизни ввиду того, что люди хотят подольше пожить для себя.

«Немного общество поменялось, поменялся менталитет, мысли. Люди предпочитают сначала пожить для себя, решить какие-то свои вопросы, попутешествовать, найти себя, создать какое-то свое дело, а только потом уже подходить к семейному вопросу. Время меняется, люди меняются, поэтому момент официального бракосочетания отодвигается все дальше и дальше», — сказала собеседник НСН.

Специалист добавила, что несмотря на выявленные Росстатом общие тренды, вопрос первого бракосочетания очень индивидуален.

«Есть женщины, которые первый раз официально выходят замуж в 40-45 лет. Ведь особенно большие города – это города одиноких людей, где людей много, но люди не видят друг друга, и проблема создать какие-то нормальные серьезные отношения. Все ушло в интернет. Поэтому кто-то уже в 18 лет женится, кто-то первый раз в 45 женится. это все индивидуально. Я не думаю, что надо об этом как-то сильно переживать, потому что в любом возрасте невеста — это невеста, что тут плохого»,— резюмировала семейный психолог Светлана Бояринова.

Ранее Росстат сообщил о снижении числа разводов в России. По данным ведомства, браки в России распадаются чаще, чем в других странах, однако за минувший год их число снизилось на 12 процентов: 621 развод на 1000 заключенных союзов в 2019 году, тогда как в 2018-ом разводились 705 пар. Эксперты считают, что на тенденцию влияет и тяжелая экономическая ситуация, так как вести совместное хозяйство выгоднее. Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН заявила, что тяжелая экономическая ситуация никак не влияет на желание супругов развестись или сохранить брак.

