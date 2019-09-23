Психолог объяснила «старение» российских невест
Семейный психолог рассказала НСН, почему россиянки стали позже впервые выходить замуж.
Средний возраст невест в России увеличился на 8 лет. По данным Росстата, большая часть российских женщин впервые выходит замуж в возрасте от 25 до 34 лет, а несколько лет назад большинство россиянок успевали вступить в брак в промежуток с 18 до 24 лет. При этом у мужчин средний возраст дебютной женитьбы не изменился и составляет от 25 до 34 лет.
В эфире НСН семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, с чем связано «старение» среднестатистической российской невесты.
«Просто многие пары предпочитают сначала пожить в гражданском браке. Поскольку все наслышаны, что процент разводов растет, очень многие люди подходят теперь по-другому к браку. Многие думают о том, что они пока не готовы рожать детей, что они еще не заработали на квартиру, что у них нет какого-то постоянного статуса, что хотят получить образование. Пока люди не рожают детей, очень многие предпочитают не расписываться официально. Люди живут в гражданском браке, и кто-то считает, что надо проверить временем, что это некий тренировочный проект», — пояснила семейный психолог.
Кроме того, отметила Светлана Бояринова, в обществе в целом идет процесс отодвигания начала семейной жизни ввиду того, что люди хотят подольше пожить для себя.
«Немного общество поменялось, поменялся менталитет, мысли. Люди предпочитают сначала пожить для себя, решить какие-то свои вопросы, попутешествовать, найти себя, создать какое-то свое дело, а только потом уже подходить к семейному вопросу. Время меняется, люди меняются, поэтому момент официального бракосочетания отодвигается все дальше и дальше», — сказала собеседник НСН.
Специалист добавила, что несмотря на выявленные Росстатом общие тренды, вопрос первого бракосочетания очень индивидуален.
«Есть женщины, которые первый раз официально выходят замуж в 40-45 лет. Ведь особенно большие города – это города одиноких людей, где людей много, но люди не видят друг друга, и проблема создать какие-то нормальные серьезные отношения. Все ушло в интернет. Поэтому кто-то уже в 18 лет женится, кто-то первый раз в 45 женится. это все индивидуально. Я не думаю, что надо об этом как-то сильно переживать, потому что в любом возрасте невеста — это невеста, что тут плохого»,— резюмировала семейный психолог Светлана Бояринова.
Ранее Росстат сообщил о снижении числа разводов в России. По данным ведомства, браки в России распадаются чаще, чем в других странах, однако за минувший год их число снизилось на 12 процентов: 621 развод на 1000 заключенных союзов в 2019 году, тогда как в 2018-ом разводились 705 пар. Эксперты считают, что на тенденцию влияет и тяжелая экономическая ситуация, так как вести совместное хозяйство выгоднее. Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН заявила, что тяжелая экономическая ситуация никак не влияет на желание супругов развестись или сохранить брак.
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