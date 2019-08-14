Поумнели. Семейный психолог о снижении числа свадеб и разводов в России
Светлана Бояринова рассказала НСН, с чем может быть связано падение числа браков и разводов в России в первой половине 2019 года.
Число зарегистрированных браков в России за первые шесть месяцев этого года снизилось на 46 тысяч в сравнении с прошлым годом. При этом количество разводов уменьшилось на 64,4 тысячи. Как уточняет Росстат, за первые полгода в России было заключено 333,1 тысячи браков. Это на 12,6% меньше по сравнению с первыми месяцами прошлого года. Кроме того, на 21,8% сократилось число разводов.
Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала в эфире НСН, с чем может быть связано уменьшение числа разводов в России.
«Появилось больше тренингов, больше литературы. Может быть, эта тема больше муссируется в обществе. Может быть, люди действительно устали делить имущество, делить детей, создавать себе какие-то проблемы, потому что сейчас, слава богу, много информации о том, какие вопросы нужно обсуждать до брака, на что стоит обратить внимание. Женщины — такие существа, которые любят все изменять, улучшать, преобразовывать. И в этом смысле я думаю, что именно женщины больше уделяют этому внимания», — сказала психолог.
Еще одним объяснением меньшего числа разводов в этом году собеседник НСН посчитала то, что люди научились лучше решать конфликты до брака.
«Люди учатся решать конфликты. Если мы большинство вопросов обсудили до брака, то у нас априори меньше причин для развода, у нас многие вопросы решены. Чем больше спорных вопросов ушло, тем меньше разводов. Это все логично, все взаимосвязано», — заключила семейный психолог.
Ранее британский профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан пришел к выводу, что самыми счастливыми людьми в обществе оказались незамужние и бездетные женщины. По мнению профессора, от брака выигрывают только мужчины. Они реже идут на риск, зарабатывают больше денег и дольше живут. Женщины же, напротив, не получают от замужества никакой пользы: «им приходится со многим мириться, и они раньше умирают». Писательница и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН опровергла тезисы британского профессора о женском счастье.
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