Поумнели. Семейный психолог о снижении числа свадеб и разводов в России

Число зарегистрированных браков в России за первые шесть месяцев этого года снизилось на 46 тысяч в сравнении с прошлым годом. При этом количество разводов уменьшилось на 64,4 тысячи. Как уточняет Росстат, за первые полгода в России было заключено 333,1 тысячи браков. Это на 12,6% меньше по сравнению с первыми месяцами прошлого года. Кроме того, на 21,8% сократилось число разводов.

Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала в эфире НСН, с чем может быть связано уменьшение числа разводов в России.

«Появилось больше тренингов, больше литературы. Может быть, эта тема больше муссируется в обществе. Может быть, люди действительно устали делить имущество, делить детей, создавать себе какие-то проблемы, потому что сейчас, слава богу, много информации о том, какие вопросы нужно обсуждать до брака, на что стоит обратить внимание. Женщины — такие существа, которые любят все изменять, улучшать, преобразовывать. И в этом смысле я думаю, что именно женщины больше уделяют этому внимания», — сказала психолог.