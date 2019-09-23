Невесты в России «постарели»

Возраст невест в России увеличился на 8 лет. По данным Росстата, большая часть российских женщин впервые выходит замуж сейчас в возрасте от 25 до 34 лет. Несколько лет назад россиянки успевали вступить в брак в промежуток с 18 до 24 лет, передает РИА ФАН.

А вот у мужчин возраст дебютной женитьбы не изменился и составляет от 25 до 34 лет.

Специалисты полагают, что повышение возраста вступления в брак связано, что молодежь стремится до брака получить образование, построить карьеру, а также насладиться свободной жизнью. К тому же молодые люди часто предпочитают официальным отношениям гражданский брак, пишет «Газета.ру».

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН заявила, что тяжелая экономическая ситуация никак не влияет на желание супругов развестись или сохранить брак.



