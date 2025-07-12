Мужчина погиб в результате прилета снаряда в частный дом в Шебекино

По его словам, бойцы самообороны достали пострадавшего из-под завалов и доставили в больницу. Врачи пытались спасти жизнь мужчине, однако им это не удалось.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее Гладков сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника по спорткомплексу произошло возгорание кровли, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

