Мужчина погиб в результате прилета снаряда в частный дом в Шебекино

Мужчина погиб в Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, бойцы самообороны достали пострадавшего из-под завалов и доставили в больницу. Врачи пытались спасти жизнь мужчине, однако им это не удалось.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее Гладков сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника по спорткомплексу произошло возгорание кровли, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:УкраинаПогибшиеБелгородская областьВСУ

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