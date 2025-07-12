Мужчина погиб в результате прилета снаряда в частный дом в Шебекино
12 июля 202516:31
Мужчина погиб в Шебекино в результате прилета снаряда в частный дом, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, бойцы самообороны достали пострадавшего из-под завалов и доставили в больницу. Врачи пытались спасти жизнь мужчине, однако им это не удалось.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее Гладков сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника по спорткомплексу произошло возгорание кровли, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мужчина погиб в результате прилета снаряда в частный дом в Шебекино
- Трамп заявил о введении пошлин в 30% на товары из ЕС с 1 августа
- МИД России осудил атаку ВСУ по «Белгород Арене»
- Спасатели МЧС России эвакуируют граждан из подтопленных территорий в Чите
- В Союзе автошкол предложили проводить частые медкомиссии для пожилых водителей
- Лавров передал лидеру КНДР приветствие Путина
- Плавучий дом с четырьмя людьми опрокинулся на Волге под Самарой
- Юрий Антонов рассказал, что помог Лукашенко стать президентом
- Вьетнам на «Интервидении» представит победитель «Голоса»
- Шеф-повар Ивлев оказался в базе украинского «Миротворца»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru